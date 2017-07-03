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    Интервью

    Медик: украинское больное общество имеет ту медицину, которую заслуживает

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (165)

    (обновлено: )20330
    Украинцы заслужили то, что имеют: низкокачественная жизнь, хамоватые врачи, развалившиеся больницы и отсутствие вакцин - это работа каждого из нас, уверен глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.
    Тренинг по предоставлению первой медпомощи
    facebook.com/pmgroup.org.ua

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус на своей странице в Facebooк высказался по поводу доступности медицинской помощи в Украине.

    "Долго сдерживался, но дальше не могу.

    Тысячи раз слышал фразы “а вот в Европе ко мне бы сразу приехала скорая сделала бы УЗИ, КТ, рентген, МРТ дома, полечили бы и все", или "а в Европе медицина на шару и очередей нет", или "а вот в Европе живут как люди, а у нас власть дерьмо" или другой подобный б-р-е-д!

    Народ вы серьезно???

    Тарас Галайда
    Скриншот с видео РИА Новости Украина
    Аналитик: медицина может стать недоступной и неподъемной

    Давайте будем честными хотя бы с собой.

    Мы заслужили то, что имеем. Да-да, низкокачественная жизнь, хамоватые врачи, развалившиеся больницы и отсутствие вакцин — это работа каждого из нас.

    Вы выходите на улицы и перекрываете дороги не потому, что в трампункте нет вакцин, и не потому что в роддомах нет вакцин, и даже не потому что пьяный хирург случайно на операции убил вашего соседа, и конечно не потому, что "Скорая" ехала 40 минут и ваш родственник умер… Вы выходите лишь для того чтобы узаконили автохлам с латвийскими номерами, потому что каждый хочет ездить по бАгАтАму, или потому что ваша контора начала выплачивать вам белую зарплату и она уменьшилась, так как надо налоги платить.

    А это значит что отсутствие лекарств, пьяные, низкопрофильные врачи, отсутствие дефибрилляторов в общественных местах вас абсолютно устраивает!!!

    Ярослав Вус/Facebook
    Ярослав Вус. Архивное фото

    Это больное общество  имеет то, что заслуживает. Вы готовы стать Европой? Вы готовы платить 50% доходов государству в качестве налогов? Вы готовы ежемесячно бросать 500 евро на медицинскую страховку? Ответ очевиден.", — считает глава Всеукраинского союза парамедиков.

    Самое главное, подчеркивает Вус,  Украина занимает первое место по доступности медицины. 

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    "Да, номер ОДИН. Вы без проблем можете за копейки попасть к врачу, сделать МРТ или УЗИ. В воспетой Европе или США такого нет. Можно быть записанным к врачу через 2 месяца. Затем через 6 месяцев сделать МРТ. Ну а если хочешь срочно — плати. Плати сверх страховки. Плати много. Очень много.

    Вы знаете, что в Вене 20 бригад скорой помощи, а в Киеве 190???

    Почему им этого хватает, а нам нет? 

    Экономист, публицист, руководитель проекта Успешная страна Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блинов о пенсионной и медицинской реформах и громком пиаре

    Лучшие врачи? Свободные дороги? Культура вождения?

    Нет, нет, нет. Есть одно отличие. Мозг. У людей есть мозг. Они не будут звонить в "Скорую", потому что у ребенка гипертермия, не будут звонить, если высокое давление, болит голова, не будут звонить, даже когда сломали руку. Они понимают, что кому-то сейчас "Скорая" нужнее, кому-то хуже. А украинец звонит потому, что лень идти в поликлинику, или чтобы сэкономить 30 грн на такси. Поэтому нам 190 бригад мало. Потому что мы избалованные эгоисты", — уверен Вус.

    "И перед тем как снова вы захотите сказать "А в Европе или США было бы"… съездите туда, поживите и сходите к врачу. И только тогда будете знать что, как и где. И купите страховку, чтобы почувствовать ее стоимость. Хотите жить лучше — перестаньте гнать на власть, Путина или Обаму. Начните с себя! Делайте зарядку, меньше материтесь и выбрасывайте мусор в урну!"- написал Вус.

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