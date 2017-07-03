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    Аналитика и комментарии

    В этой стране кто-то за что-то отвечает? Соцсети о росте тарифов и цен

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    (обновлено: )56121
    Начиная с июля в Украине больше не действует госрегулирование цен на продукты питания. И это далеко не все подорожания текущего месяца: выросла цена на свет, в столице подорожает коммуналка и проезд… Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Что ни день — новые цены. Хотя отныне говорить о ценах в Украине (а уж тем более о прогнозах их роста) будет непросто. В первую очередь это касается продуктов питания — с июля Украина окончательно отменила введенное 20 лет назад госрегулирование цен на продукты питания. И это не все "подарки" июля — начиная с этого месяца в стране подорожало электричество.

    Особенно тяжело в июле придется жителям столицы: существенно выросла квартплата — с 1 июля вступили в силу новые тарифы на содержание домов. В  середине месяца киевлян ожидает и еще одно повышение цен — с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. Одна поездка на метро будет стоить 5 грн; на трамвае, автобусе, троллейбусе — 4 грн. Что пишут о столь обширном и всестороннем подорожании украинцы в соцсетях?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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