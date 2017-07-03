В этой стране кто-то за что-то отвечает? Соцсети о росте тарифов и цен

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Что ни день — новые цены. Хотя отныне говорить о ценах в Украине (а уж тем более о прогнозах их роста) будет непросто. В первую очередь это касается продуктов питания — с июля Украина окончательно отменила введенное 20 лет назад госрегулирование цен на продукты питания. И это не все "подарки" июля — начиная с этого месяца в стране подорожало электричество.

Особенно тяжело в июле придется жителям столицы: существенно выросла квартплата — с 1 июля вступили в силу новые тарифы на содержание домов. В середине месяца киевлян ожидает и еще одно повышение цен — с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. Одна поездка на метро будет стоить 5 грн; на трамвае, автобусе, троллейбусе — 4 грн. Что пишут о столь обширном и всестороннем подорожании украинцы в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook