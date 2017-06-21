Двукратный рост тарифов в Киеве: причины и следствия - пресс-конференция

В четверг, 22 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Двукратный рост тарифов в Киеве: причины и следствия".

Киевская государственная городская администрация (КГГА) 16 июня увеличила в 2 раза новые тарифы на квартплату (на содержание домов и придомовых территорий) — с 2,80 грн за кв. метр до 5,85 грн за кв. м. Повышение тарифа стартует с первого июля, повышенные платежки киевляне получат уже в августе. Новые тарифы, по словам столичных властей, "позволят преодолеть убыточность предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий, улучшить качество обслуживания населения и приведет к экономии бюджетных средств, благодаря отсутствию необходимости в выделении дотации из бюджета на покрытие разницы в тарифах".

Однако, ряд экспертов считает, что подобное повышение тарифов является необоснованным решением. По их мнению, киевские власти должны показать жителям технико-экономическое обоснование подобных планов, и такие решения необходимо обсуждать с жителями столицы.

Непонятно, например, почему повысили именно в два раза, а не в три или в четыре? Подобные инновации власти киевляне могут и должны оспаривать в суде — так считают эксперты рынка. Какова реальная причина повышения тарифов? Действительно, чтобы "улучшить качество обслуживания населения? " Законно ли это повышение? Цена на обслуживание одного квадратного метру составляет от трех до пяти гривен в зависимости от управляющей компании. Значит ли это, что компания самостоятельно устанавливает тарифы?



Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Валерий Гуманенко, депутат Киеврады, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК

Максим Котенко, аналитик ОО "Публичный аудит"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 22 июня в 13.00

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