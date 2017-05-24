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    Интервью

    Музей пропаганды СССР в Киеве: главные вопросы и ответы

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    Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что строительство Музея монументальной пропаганды СССР будет контролировать международная компания, а средства были собраны с обычных киевлян и благотворителей.
    Владимир Прокопив. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Осенью текущего года в Киеве можно будет окунуться в атмосферу советской эпохи. К этому времени в столице планируют открыть Музей монументальной пропаганды СССР.

    Инициативу открытия новой экспозиции в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

    (публикуется на языке оригинала)

    Які саме скульптури і звідки їх будуть звозити до столичного ВДНГ?

    Пресс-конференция Владимира Вятровича в Экспоцентре (бывшая ВДНХ) в Киеве относительно создания Музея монументальной пропаганды СССР
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    – Я би насамперед хотів сказати, що це не back to the USSR, а це навпаки "ніколи знову в СРСР". Цей музей і стане такою точкою. 

    А звозити будуть з усієї країни найкращі пам'ятники, які залишилися, в основному ті, які підлягають під закон про декомунізацію, але несуть в собі мистецьку цінність. Для того щоб не по-варварськи їх нищити, а залишити можливість вчити в тому числі наших дітей, яким чином тоталітарна влада шляхом монументальної пропаганди пробувала впливати на розум людей.

    Чи є якісь перші експонати, які потраплять до цього музею?

    – Найвідоміший зараз вже з цілого ряду обставин став пам'ятник Щорсу, який знаходиться в Києві, на бульварі Тараса Шевченка, він буде, мабуть, одним з перших, який знайде свою нову домівку.

    А що замість пам'ятника Щорсу буде встановлено?

    – Це вже окрема тема. Я вважаю, що не може якийсь чиновник чи депутат приймати рішення, що буде знаходитися на тому місці, чи на будь-якому іншому. 

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    Мені здається, тут ініціатива має йти знизу, має вирішувати міська громада, потім експерти чи група експертів мають з цього приводу давати своє заключення і тільки після цього влада буде приймати рішення, але не те, яке у неї в голові з'явилося, а те яке вимагає громада.

    Тільки з Києва будуть звозитися експонати, чи з усієї України?

    – З усієї України, ми вже говоримо про це з мерами великих міст. Ще з багатьма ці консультації на черзі. Впевнені, що нам вдасться переконати багатьох голів, що ми маємо в Києві перший в Україні такого роду музей. Він має стати найкращим в Європі. Маємо всі шанси до цього.

    Хто буде вирішувати, які саме скульптури гідні нового музею?

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
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    – Ніхто не буде вирішувати одноосібно. Ми маємо цілу групу експертів на чолі з відомим концептуалістом Володимиром Кадигробом, маємо консультантів у вигляді інституту національної пам'яті, на чолі з Володимиром Вятровичем, ще цілу групу експертів, які будуть приймати рішення по тих об'єктах, які будуть в музею.

    Скільки грошей треба на спорудження цього музею? За чий кошт це буде відбуватися?

    – Мені здається, що це найважливіше, що жодної копійки ні з міста, ні з держави не буде витрачено на спорудження цього музею. Всі кошти, які будуть на нього витрачені, зібрані з меценатів і звичайних киян. Це виключно некомерційні кошти. 

    Контролює це все міжнародна компанія The Lloyd для того, щоб це було прозоро і публічно. Люди, які профінансували музей, будуть у нас на сайті публічно висловлювати вдячність, тобто ми отримуємо об'єкт, який ввійде в топ-десять туристичних об'єктів Києва. При цьому не витративши ні копійки з міського бюджету, а виключно за кошти тих людей, які вважають, що таке місце має бути.

    Яку саме частину ВДНГ будуть відводити під новий музей?

    – Орієнтовна площа займає близько двох гектарів, тому що в основному це буде відкрита експозиція.

    Мер Віталій Кличко обіцяв, що в Києві демонтаж радянських пам'ятників завершать до 23 травня. Це вдалося вже зробити?

    – Це вдалося зробити на 99%. Демонтовані всі пам'ятники, які не внесені до національного переліку пам'яток такого плану. Ми говоримо про Щорса, проект його демонтажу вже є. Також є процедура. 

    Було рішення Київради, за моїм поданням, яке було проголосовано, звернення, про дозвіл на демонтаж. Чекаємо дозволу від Кабміну, і чекаємо нової домівки для пам'ятника Щорсу, щоб його перевезти. Яким і стане цей музей.

    А ті пам'ятники, які демонтували по закону про декомунізацію, вони зараз де перебувають?

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
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    – Дуже різна у них доля. В Києві ми демонтували 144 пам'ятники, з них є частина об'єктів, які цікавлять музей монументальної пропаганди, решта це в основному пам'ятні дошки, які не становлять ні мистецької цінності, і не цікавлять музей. Вони зараз знаходяться на території балансоутримувачів. 

    Якщо на території заводу чи школи було якесь погруддя, воно демонтоване, зняте з публічного простору і зараз на території балансоутримувачів і знаходиться. Буде приймати місцева громада рішення, яка їх подальша доля.

    Ранее политический аналитик Андрей Никифоров в эфире "ГС" заявил: декоммунизация направлена на то, чтобы отвлечь внимание от более насущных негативных процессов в экономической жизни страны. 

    К слову, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук считает, что принимая решение о переименовании Кировограда, Верховная Рада действовала в рамках своих конституционных полномочий. Вместе с тем эксперт уверена, что парламент должен был принять во внимание мнение жителей города.

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