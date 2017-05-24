Музей пропаганды СССР в Киеве: главные вопросы и ответы

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Осенью текущего года в Киеве можно будет окунуться в атмосферу советской эпохи. К этому времени в столице планируют открыть Музей монументальной пропаганды СССР.

Инициативу открытия новой экспозиции в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

(публикуется на языке оригинала)

Які саме скульптури і звідки їх будуть звозити до столичного ВДНГ?

– Я би насамперед хотів сказати, що це не back to the USSR, а це навпаки "ніколи знову в СРСР". Цей музей і стане такою точкою.

А звозити будуть з усієї країни найкращі пам'ятники, які залишилися, в основному ті, які підлягають під закон про декомунізацію, але несуть в собі мистецьку цінність. Для того щоб не по-варварськи їх нищити, а залишити можливість вчити в тому числі наших дітей, яким чином тоталітарна влада шляхом монументальної пропаганди пробувала впливати на розум людей.

Чи є якісь перші експонати, які потраплять до цього музею?

– Найвідоміший зараз вже з цілого ряду обставин став пам'ятник Щорсу, який знаходиться в Києві, на бульварі Тараса Шевченка, він буде, мабуть, одним з перших, який знайде свою нову домівку.

А що замість пам'ятника Щорсу буде встановлено?

– Це вже окрема тема. Я вважаю, що не може якийсь чиновник чи депутат приймати рішення, що буде знаходитися на тому місці, чи на будь-якому іншому.

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Мені здається, тут ініціатива має йти знизу, має вирішувати міська громада, потім експерти чи група експертів мають з цього приводу давати своє заключення і тільки після цього влада буде приймати рішення, але не те, яке у неї в голові з'явилося, а те яке вимагає громада.

Тільки з Києва будуть звозитися експонати, чи з усієї України?

– З усієї України, ми вже говоримо про це з мерами великих міст. Ще з багатьма ці консультації на черзі. Впевнені, що нам вдасться переконати багатьох голів, що ми маємо в Києві перший в Україні такого роду музей. Він має стати найкращим в Європі. Маємо всі шанси до цього.

Хто буде вирішувати, які саме скульптури гідні нового музею?

– Ніхто не буде вирішувати одноосібно. Ми маємо цілу групу експертів на чолі з відомим концептуалістом Володимиром Кадигробом, маємо консультантів у вигляді інституту національної пам'яті, на чолі з Володимиром Вятровичем, ще цілу групу експертів, які будуть приймати рішення по тих об'єктах, які будуть в музею.

Скільки грошей треба на спорудження цього музею? За чий кошт це буде відбуватися?

– Мені здається, що це найважливіше, що жодної копійки ні з міста, ні з держави не буде витрачено на спорудження цього музею. Всі кошти, які будуть на нього витрачені, зібрані з меценатів і звичайних киян. Це виключно некомерційні кошти.

Контролює це все міжнародна компанія The Lloyd для того, щоб це було прозоро і публічно. Люди, які профінансували музей, будуть у нас на сайті публічно висловлювати вдячність, тобто ми отримуємо об'єкт, який ввійде в топ-десять туристичних об'єктів Києва. При цьому не витративши ні копійки з міського бюджету, а виключно за кошти тих людей, які вважають, що таке місце має бути.

Яку саме частину ВДНГ будуть відводити під новий музей?

– Орієнтовна площа займає близько двох гектарів, тому що в основному це буде відкрита експозиція.

Мер Віталій Кличко обіцяв, що в Києві демонтаж радянських пам'ятників завершать до 23 травня. Це вдалося вже зробити?

– Це вдалося зробити на 99%. Демонтовані всі пам'ятники, які не внесені до національного переліку пам'яток такого плану. Ми говоримо про Щорса, проект його демонтажу вже є. Також є процедура.

Було рішення Київради, за моїм поданням, яке було проголосовано, звернення, про дозвіл на демонтаж. Чекаємо дозволу від Кабміну, і чекаємо нової домівки для пам'ятника Щорсу, щоб його перевезти. Яким і стане цей музей.

А ті пам'ятники, які демонтували по закону про декомунізацію, вони зараз де перебувають?

– Дуже різна у них доля. В Києві ми демонтували 144 пам'ятники, з них є частина об'єктів, які цікавлять музей монументальної пропаганди, решта це в основному пам'ятні дошки, які не становлять ні мистецької цінності, і не цікавлять музей. Вони зараз знаходяться на території балансоутримувачів.

Якщо на території заводу чи школи було якесь погруддя, воно демонтоване, зняте з публічного простору і зараз на території балансоутримувачів і знаходиться. Буде приймати місцева громада рішення, яка їх подальша доля.

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