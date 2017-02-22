Бондаренко: Украина использует пропагандистские шаги Гитлера и СССР

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла постановление "О чествовании героев Украины и информировании граждан Украины о подвигах украинских военных". Постановлением рекомендуется Министерству образования и науки Украины в общеобразовательных и высших учебных заведениях всех форм собственности обустроить информационно-мемориальные стенды о героях Украины — участниках АТО и их подвигах в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о героях Украины, которые являются уроженцами этих территорий, путем публикации информации о них в местных печатных изданиях, а также путем переименования улиц и наименования в их честь учебных заведений, установления мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания.

"Это необходимо для утверждения патриотизма в украинском обществе, популяризации героизма украинских военных, донесения информации о событиях в зоне проведения антитеррористической операции", - говорится в документе.

Политолог, директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко в интервью РИА Новости Украина рассказал, откуда черпают пропагандистские идеи народные депутаты Украины.

Вы не находите, что информационные стенды о героях АТО очень напоминают "красные уголки" в советских школах, когда именами пионеров-героев называли школы и пионерские дружины?

— У нас по-другому не умеют. Как в советское время были придуманы акты пропаганды, так и действуют. Но не только советской пропаганды. Собственно говоря, это фактически лекало с ХХ века. Именно в прошлом веке еще во времена Первой мировой войны были придуманы разного рода стенды и информационные стены, которые информировали о героях: в лубочном стиле иногда показывали того или иного героя, который достиг тех или иных результатов.

А нацистской Германии также устраивались подобного рода стенды, на которых почитали тех или иных героев, создавался культ героев. Наибольшего размаха это достигло в Советском Союзе с его мифологией. Над созданием образов героев в советские времена работал целый конвейер, как во время войны, так и после войны, иногда даже преувеличивая роль того или иного героя.

Существуют ли подобные практики на Западе?

— Трудно себе представить такое в Соединенных Штатах Америки и европейский странах, чтобы создавались культы подобного рода. Там ветеранов, конечно, окружали почетом. Но, в первую очередь обращали внимание на то, чтобы те, кто получал статус героя, например становился кавалером Ордена Почетного легиона во Франции или был удостоен высших наград Соединенных Штатов, получали именно материальную заботу со стороны государства. У нас же это самый простой способ — давайте соорудим стенд, где будем рассказывать о подвигах мертвых героев, чем будем по-человечески относиться к героям живым.

Зачем местным властям из центра спускают указания переименовывать улицы и называть учебные заведения в честь героев АТО?

— В данной ситуации — это полный рагулизм. Потому что на самом деле называть или не называть именами тех или иных героев, или тех или иных персонажей улицы в населенных пунктах — как раз прерогатива местных органов власти. А когда центральная власть вмешивается в дела органов местного самоуправления, то это уже дурно пахнет.

Я думаю, что в каждом городе, в каждом селе, поселке, есть свои герои, свое понимание героев, и, соответственно, без указаний из центра там могут разобраться, чьим именем что называть. Я помню, когда я еще был школьником, в селе, в котором я рос, один из односельчан погиб в Афганистане во время выполнения интернационального долга. Так сельсовет сам принимал решение, что назвать его именем, я не представляю, что какой-то циркуляр приходил из Москвы, где указывали, как назвать улицу, как назвать школу или другие объекты. На самом деле, это должно быть решение, которое вызревает в самом населенном пункте без каких-либо указаний из центра, из Киева.

В данной ситуации, по моему мнению, депутаты просто превысили свои полномочия. Вместо того, чтобы заниматься действительно насущными делами, они вмешиваются в те сферы, которые не должны регулироваться Верховной Радой, а должны регулироваться местными органами власти.

Насколько эта инициатива народных депутатов актуальна и будет воспринята обществом?

— Если все зарегулировать и всему этому придать характер "обязаловки", это будет вызывать отторжение. А на самом деле нужно создать условия, чтобы это стало естественной нормой.

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