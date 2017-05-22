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    Вятрович заявил о старте создания Музея монументальной пропаганды СССР

    (обновлено: )13203
    По словам главы Института национальной памяти, избавление от символов коммунизма является лишь первым шагом, так как "мы должны не просто забыть советское прошлое, наоборот, мы должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться".
    Владимир Вятрович заявил о старте создания Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве
    Владимир Вятрович/Facebook

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в понедельник, что в Киеве начинается создание Музея монументальной пропаганды СССР, открытие которого запланировано на ноябрь.

    "Сегодня, во вторую годовщину вступления в действие декоммунизационных законов, начинаем создание в Киеве Музея монументальной пропаганды СССР. Открытие — в ноябре этого года", — написал он на своей странице в Facebook.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
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    Вятрович подчеркнул, что избавление от символов коммунизма является лишь первым шагом, так как "мы должны не просто забыть советское прошлое, наоборот, мы должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться".

    "Никогда снова — именно об этом будут говорить экспонаты посетителям будущего Музея монументальной пропаганды СССР", — добавил он.

    Ранее глава Института нацпамяти призвал украинцев порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ. В свою очередь директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что Вятрович намерен вернуть Украину во времена "железного занавеса".

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