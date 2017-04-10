В головах наших генералов до сих пор живет СССР - Жданов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Полигон в Чугуеве на Харьковщине проинспектирует специальная комиссия. Соответствующее поручение дал министр обороны Украины Степан Полторак.

На днях информацию о плохих бытовых условиях на военном полигоне в Чугуеве обнародовал волонтер Юрий Мысягин. В частности он опубликовал фото умывальников без кранов.

На полигоне в Чугуеве базируется личный состав 54-й бригады ВСУ, которую после одного года и 40 дней боев на Светлодарской дуге вывели на этот полигон.

Скандалы относительно плохих условий пребывания бойцов на полигонах возникают периодически. Ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов.

Главная проблема сегодня не в отсутствии кранов, а в системности мышления военных начальников. Вы согласитесь?

— Абсолютно правильно. Это Советский союз, который до сих пор не выбит из голов наших генералов. Подходы к лагерным сборам, к организации лагерных сборов, к размещению войск остались старые советские. И на сегодняшний день, к сожалению, нет тенденции к тому, чтобы они на наших полигонах создавали учебно-материальную базу по образу и подобию, допустим, хотя бы тех же стран НАТО. Я не говорю уже об американских лагерях или о канадских, хотя бы таких, как в Польше, в Прибалтике организовывают. Тем более, что это же учебные центры Министерства обороны стационарные, которые постоянно принимают войска и там одно подразделение просто сменяет другое. Согласно программам боевой подготовки, этот полигон действует круглый год, и работает постоянно. Теперь представьте в таких условиях в зимний период. То есть здесь, к сожалению, до сих пор Советский союз. И еще один такой нюанс, министр обороны опосредовано имеет к этому отношение. У нас Министерство обороны – это гражданская организация, которая создана по образу и подобию, как любое другое министерство в составе Кабинета министров, и там фактически нет военнослужащих, кроме некоторых советников министра обороны. Это полностью прерогатива начальника Генерального штаба. Он несет ответственность за организацию, и командующий вооруженных сил отвечает за боевую подготовку и учебно-материальную базу для обучения подразделений и войск. Есть целое управление, которое отвечает за эти полигоны, за их оборудование, за их содержание и за их эксплуатацию.

Почему начальник Генштаба никак не реагирует на эту ситуацию?

— У нас начальник Генерального штаба, к сожалению, пользуясь тем, что он подчиняется напрямую президенту Украины и фактически не подчиняется министру обороны, вообще почти по всем вопросам уходит от ответственности и, тем более, от ответов.

В данном случае, Полторак меньше всех ответственен за это мероприятие, и его комиссия фактически не может повлиять на решения начальника Генерального штаба, она может дать рекомендацию. Почему так ведет себя начальник Генерального штаба, я думаю, это главный вопрос к президенту страны, это его прерогатива, он назначал, и фактически, за счет того, что он подчиняется напрямую президенту, он ведет себя так вызывающее и игнорирует общество, не информирует нас о том, что происходит в Вооруженных силах Украины.

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Если начальника Генштаба ВСУ назначает президент, то он такими действиями подставляет президента в глазах общественности?

— Абсолютно правильно. То, что люди видят происходящее в Вооруженных силах, эти вопиющие факты, в первую очередь мы обращаемся к кому? К верховнокомандующему. А это президент страны.

Тогда нужно призывать к ответу Виктора Муженко, именно он сейчас является начальником Генерального штаба?

— Да, самое главное, это вот пусть начальник Генерального штаба выйдет и объяснит, как его подчиненные организовали работу полигона, его оборудования, где деньги, где сметы, сколько было выделено денег, сколько реализовано, какие фирмы выиграли тендер на постройку и оборудование полевых лагерей и так далее. Тогда мы будем реально видеть картину, видеть, кто прав, а кто виноват в данной ситуации, кого ругать, а кого хвалить.

Вы можете сказать, сколько выделяется денег на содержание полигонов или полевых лагерей?

— К сожалению, мы можем с вами обсуждать только макропоказатели бюджета Украины, который публикуется в открытых средствах массовой информации. Все, что заходит за забор Министерства обороны, к сожалению, это секретная информация, хотя такие вещи, как учебно-материальная база, я не вижу там вообще государственной или какой-то военной тайны. Это наоборот должно быть достоянием публичности. И мы должны гордиться тем, что мы создаем учебно-материальную базу и как мы готовим свои войска к ведению боевых действий. Это должна быть публичная информация, но, к сожалению, она засекречена и сказать на сегодняшний день сумму, процент – это нереально.

Видимо, для кого-то выгодна полнейшая таинственность?

— К сожалению, да. К сожалению, закон о государственной тайне, вот в частности в Министерстве обороны и Вооруженных силах, точнее, Украины, он превращен в клондайк для коррупции. Нет контроля со стороны гражданского общества над военными расходами. И на наш Комитет национальной безопасности и обороны, если посмотреть, в Верховной раде, я скажу так, что врагов не надо, судя по составу нашего комитета. Поэтому говорить о том, что мы узнаем состояние или бюджетирование этих вопросов, это, к сожалению, на сегодня нереально.

После всех скандалов, которые возникали на полигонах, хоть бы кто-то понес наказание…

— Нет, никто у нас наказание не понес, и, кстати даже в заявлении Степана Полторака сказано, что виновные в данном происшествии понесут дисциплинарное наказание, то есть им объявят выговор или строгий выговор. А реально каких-то расследований по факту коррупционных действий или там служебной халатности, чтобы отстранить от занимаемой должности, принять меры, провести расследование и, если есть состав преступления, передать документы в суд, я думаю, об этом уже даже заранее министр обороны говорит, что об этом речь вообще не идет.

Именно эту ситуацию с кранами на умывальниках решили. Юрий Мисягин, который выложил фотографии, написал, что 28 кранов купили, то есть нашли где-то деньги. А как будет развиваться ситуация?

— Там будут красить сейчас бордюры, ровнять их, грабельками выравнивать песок вокруг этих палаток, но самое обидное то, что эти умывальники больше похожи на поилки для скота, чем на умывальники для солдат Вооруженных сил Украины. Вместо того, чтобы закупить нормальные раковины, даже те же металлические переставные, сварить каркас, сделать полочки для туалетных принадлежностей, поставить зеркала, поставить водонагревательный бойлер и дать людям холодную и горячую воду, вот мы будем сейчас готовить лагерь, красить траву, бордюры равнять, чтобы встретить комиссию министра обороны.

Ранее советник замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.