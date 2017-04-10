наверх
10.04.201707:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Политика

    Умывальники без кранов. Полторак отправил комиссию на Чугуевский полигон

    (обновлено: )26
    Министр обороны заявил, что спецкомиссия проверит факты ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы 54-й бригады. Лица, действия которых привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак решил отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон в Харьковской области для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий проживания бойцов 54-й бригады, написал он на своей странице в Facebook.

    Тестирование обуви для военных в полевых условиях
    Министерство обороны Украины
    Тестирование обуви для военных в полевых условиях

    "Принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где в настоящее время размещен личный состав 54 бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки", — сообщил глава Минобороны.

    Смотрите также: "Скотские условия солдат" на полигоне под Николаевом: кадры волонтера

    При этом он добавил, что будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все лица, чьи действия привели к халатности, — привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Причиной решения министра стали фотографии, которые опубликовал Юрий Мысягин: на Чугуевском полигоне установили умывальники без кранов. Кадры были размещены в интернете 8 апреля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Шахтные пусковые установки эсминца Porter
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заграничный паспорт
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"