Умывальники без кранов. Полторак отправил комиссию на Чугуевский полигон

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак решил отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон в Харьковской области для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий проживания бойцов 54-й бригады, написал он на своей странице в Facebook.

"Принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где в настоящее время размещен личный состав 54 бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки", — сообщил глава Минобороны.

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При этом он добавил, что будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все лица, чьи действия привели к халатности, — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Причиной решения министра стали фотографии, которые опубликовал Юрий Мысягин: на Чугуевском полигоне установили умывальники без кранов. Кадры были размещены в интернете 8 апреля.