Ищем контакт. Полторак хочет встретиться с главой Пентагона

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с главой Пентагона Джеймсом Маттисом.

"Мы ищем контакт, чтобы сотрудничать с США… Я глубоко убежден в том, что эта встреча (с главой Пентагона — ред.) состоится в ближайшее время", — сказал Полторак в ходе визита в Канаду, его слова приводит украинское агентство "Укринформ".

По словам Полторака, он "сделал все возможное, чтобы вылететь из Оттавы в Вашингтон и встретиться с министром обороны США". "Но сегодня в США происходят серьезные изменения и им нужно немного времени, чтобы до конца разобрать ситуацию. Впрочем, мы готовы к сотрудничеству", — сказал он.

Министры обороны Канады и Украины в понедельник подписали в Оттаве соглашение о сотрудничестве двух стран в области обороны. Оно определяет сотрудничество в таких областях, как оборонная политика, исследования, разработки и производство, военное образование.

США оказывают военную помощь Киеву в связи с конфликтом в Донбассе, при этом официально пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил.