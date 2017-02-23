При экономическом кризисе не до контрактной армии - Жданов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Около 70 тысяч украинцев решили служить в Вооруженных силах Украины по контракту в 2016 году. С начала 2017 года на контракт приняли еще 4,5 тысячи. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, это позволило отказаться от использования мобилизационных ресурсов и обеспечить комплектование воинских частей мотивированными военнослужащими.

Становится ли украинская армия контрактной, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Как вы можете оценить высказывание президента о том, что Украина сохраняет призыв на срочную военную службу, при этом отказывается от мобилизации? То есть армия полностью укомплектована?

— Нет. Далеко не так. Большущий некомплект армии составляет на сегодняшний день, и, к сожалению, политические мотивы не позволяют президенту сохранить на особый период, который у нас сейчас происходит в связи с эскалацией и вооруженным конфликтом на востоке Украины, сохранить и мобилизационный ресурс в Вооруженных силах. То есть отказ от мобилизации — это чисто политическая мотивация. А переход полностью на контрактную основу не позволяет экономическое положение в стране. На сегодняшний день 70 тысяч — это мы еще даже не покрыли то, что призывали по мобилизации в три волны. Мы призывали 85 тысяч. Плюс, из этих 70, которые призвались в 2016 году, сколько тысяч уволилось по разрыву контракта или по окончанию контракта. Особенно, когда ВР проголосовала закон о возможности разрыва бессрочных контрактов, которые заключались в первой половине 2015 года до конца особого периода.

Вы говорите, что у нас некомплект. Кого больше всего не хватает?

— Не хватает просто рядовых солдат. Дело в том, что вот это предложение государства, семь тысяч по контракту, оно сегодня не соответствует рынку. И мы не получили ожидаемого результата, то есть у нас в военкомате нет очереди, и мы не можем провести качественный отбор желающих подписать контракт. И при этом такой яркий показатель перехода на контракт — это отказ от призыва. Мы не можем себе позволить, Вооруженные силы себе не могут позволить на сегодняшний день отказаться от призыва военнослужащих на срочную военную службу. То есть призыв в количестве 10 тысяч человек сохраняется по сей день. А еще к тому, что большущий некомплект составляют не только рядовые, но и такая категория, как младшие офицеры, имеется в виду командиры взводов, говорит о том, что Генштаб выдвинул предложение призвать на действительную военную службу офицеров, закончивших военную кафедру. Это тоже говорит о том, что в армии огромнейший некомплект младших офицеров. То есть говорить о том, что мы полностью контрактники, и что у нас все укомплектовано, я бы на сегодняшний день не решился.

Решение о призыве на военную службу офицеров запаса, окончивших военные кафедры, еще не принято. Когда это может произойти?

— В законе прописано, что каждый, кто окончил военную кафедру, может быть призван на действительную военную службу. Остается только принять решение на уровне начальника Генштаба и определиться с количеством этих людей. Но, опять же, социальное напряжение в обществе пока что сдерживает Генштаб от такого шага. Тем не менее, Вооруженные силы страдают от сумасшедшего некомплекта именно командиров взводов. Вот, допустим, командиры бригад есть все, командиры батальонов есть практически все. А вот командиров взводов, если их 10-15% есть на сегодняшний день, я имею в виду, штатных офицеров, кадровых, которые стоят на этих должностях, а не исполняющих обязанности вместо них сержантов или старших сержантов взводов. Вот такая вот ситуация.

Может ли украинский бюджет полностью содержать большую контрактную армию?

— Тут вопрос риторический. Потому что, допустим, мы можем содержать народных депутатов на зарплате, эквивалентной тысяче долларов США, а контрактную армию мы сегодня содержим на эквиваленте примерно 240 долларов США. Тут вопрос целесообразности, что нам важнее на сегодняшний день. Мы бы могли, допустим, найти эти деньги при необходимости. Если бы президент и правительство думали о том, что нам надо создавать обороноспособную и боеспособную армию, то, наверное, пересмотрели бы условия контракта или хотя бы социальный пакет, который полагается вместе с подписанием контракта. Но на сегодняшний день это не делается. Третий год мы агитируем на семь тысяч в Вооруженные силы, и не можем до сих пор укомплектовать хотя бы на 90% части и подразделения.

Александр Турчинов заявил, что военная служба должна стать одним из условий успешной политической и государственной карьеры. Вы согласны с Турчиновым? Армия действительно может человеку помочь стать успешным политиком?

— Честно говоря, у меня это вызывает смех. Потому что вообще в мировой практике служба по контракту дает человеку материально-финансовую основу для дальнейшего построения своей карьеры. А именно, в одних странах — это гарантирование рабочего места, в других странах — это гарантирование, допустим, бесплатного обучения в любом вузе, который он пожелает. И во всех странах мира — это выходное пособие. Если человек служит несколько контрактов подряд, то, как правило, сумма выходного пособия довольно достойная для того, чтобы человек начал самостоятельную жизнь. А в плане политической карьеры, политика и армия — это две несовместимые вещи. Если армия становится политической, то она, как правило, осуществляет военный переворот.

Вероятно, имелась в виду именно срочная служба?

— Я примерно процитирую закон Украины о воинской службе: военнослужащий, находясь в рядах Вооруженных сил Украины, не имеет права высказывать свою политическую позицию. То, о чем мы говорим, какую платформу может дать? Армия должна быть аполитичной, она выполняет приказ, она стоит на страже государства, на страже его территориальной целостности и суверенитета. О какой политике в армии мы говорим? Политика в армии — это разброд и шатание.

Напомним, военный эксперт Олег Стариков в эфире Голоса Столицы отметил, что в Украине по контракту набирают 50-60 тысяч военнослужащих ежегодно, а всего в армии — 250 тысяч личного состава.