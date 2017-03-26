наверх
26.03.201704:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Жданов: готовность властей сообщить о ситуации в Балаклее - сомнительна

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (103)

    0
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что гораздо быстрее Украина могла бы получить помощь в разминировании не от НАТО, а от ООН. Однако этому может помешать творящийся на базе в Балаклее хаос.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В НАТО получили запрос Украины на помощь из-за событий в Балаклее. Об этом в Twitter написала официальный представитель Альянса Оана Лунгеску. Срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО, в частности, для разминирования артиллерийских складов в Балаклее, накануне дал президент Петр Порошенко.

    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev
    Балаклея: о людях не думал практически никто

    Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что гораздо быстрее Украина может получить помощь в разминировании не от НАТО, а от ООН.

    "Для этого нужно объявить эту территорию зоной гуманитарной катастрофы, пустить туда наблюдателей ОБСЕ для того, чтобы они зафиксировали объемы потерь, которые понесла Украина. Это предаст международную огласку всему тому, что там происходит", — отметил эксперт.

    Он также высказал мнение относительно причин возникновения пожара на складах боеприпасов в Балаклее.

    "Я сомневаюсь, что это была какая-то ДРГ или беспилотник, я больше склоняюсь к версии халатности или умышленного поджога. Поэтому здесь нужно еще подумать, готово ли наше руководство страны, готов ли президент предать международной огласке все то, что там происходит. Когда они увидят тот хаос, который творится на этой базе, то будет еще вопрос, дадут ли нам миссию", — заявил Жданов.

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще 5 человек пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: прощание
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске
    Задержания в Киргизии
    Массовые беспорядки и разгон митинга в Бишкеке