Жданов: готовность властей сообщить о ситуации в Балаклее - сомнительна

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В НАТО получили запрос Украины на помощь из-за событий в Балаклее. Об этом в Twitter написала официальный представитель Альянса Оана Лунгеску. Срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО, в частности, для разминирования артиллерийских складов в Балаклее, накануне дал президент Петр Порошенко.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что гораздо быстрее Украина может получить помощь в разминировании не от НАТО, а от ООН.

"Для этого нужно объявить эту территорию зоной гуманитарной катастрофы, пустить туда наблюдателей ОБСЕ для того, чтобы они зафиксировали объемы потерь, которые понесла Украина. Это предаст международную огласку всему тому, что там происходит", — отметил эксперт.

Он также высказал мнение относительно причин возникновения пожара на складах боеприпасов в Балаклее.

"Я сомневаюсь, что это была какая-то ДРГ или беспилотник, я больше склоняюсь к версии халатности или умышленного поджога. Поэтому здесь нужно еще подумать, готово ли наше руководство страны, готов ли президент предать международной огласке все то, что там происходит. Когда они увидят тот хаос, который творится на этой базе, то будет еще вопрос, дадут ли нам миссию", — заявил Жданов.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще 5 человек пострадали.