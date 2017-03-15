Жданов: власть воспользовалась добровольческим движением для своей выгоды

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 14 марта, в Украине впервые отмечался День добровольца. За основание этого праздника в январе 2017 года проголосовали народные депутаты.

Дату для его проведения выбрали неслучайно – 14 марта 2014 года добровольцы из самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области, став первым добровольным батальоном.

За три года в ряды Вооруженных сил было принято более 100 тысяч добровольцев. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Подробнее о добровольческом движении в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как менялось отношение к добровольцам? Определенная трансформация понимания добровольческого движения у нас состоялась?

– Да, конечно же, мы прекрасно понимаем, что такое добровольческое движение, и украинское общество показало себя с наилучшей стороны в плане готовности стать на защиту своей страны.

Мы сформировали за несколько недель 35 добровольческих батальонов. К сожалению, власть в очередной раз использовала это движение в свою пользу. Когда надо было спасать положение на фронте, тогда добробаты действительно были героями. Когда надо было максимально погасить способность к сопротивлению, тогда добровольческое движение, я считаю, оно было похоронено в Иловайском котле в большей своей степени, и это послужило первым отправным моментом, которое сбило волну добровольческого движения.

А дальше пошли преследования. Хотя они возникли не столько из-за субъективных причин, которые были вызваны поведением отдельных лиц, я не исключаю, всегда есть люди и с криминальным прошлым, и маргинально настроенные, и так далее.

Оно было вызвано рядом объективных причин, тем, что руководство страны неправильно позиционировало происходящее, сами события. Не было введено военное положение, поэтому в зоне боевых действий не действовали законы военного времени. Соответственно это очень сильно затрудняло вопрос воинской дисциплины и вопрос управления войсками. Отсюда мы получили вот такие негативные последствия.

А, в общем-то, можно сказать, что добровольческое движение всегда, во все времена и во всех странах, спасало страну, спасало общество, и это готовность самого общества самоорганизовываться и быть самостоятельным и независимым.

Если бы не прошло такой систематизации, организации добровольческих движений в определенные легитимизованные подразделения, смогли бы добробаты и в дальнейшем вести свою активность так, как в начале агрессии?

– Я думаю, что да, вопрос бы просто был в масштабах и качестве. Когда это было поставлено на конвейер, и они были по штатному расписанию вооружены, допустим, на штатах того же МВД формировались добробаты, либо это люди бы самостоятельно устраивали партизанскую войну в случае расширения агрессии и оккупации отдельных территорий.

Я даже обращу внимание, что добровольческие батальоны в конечном итоге так и не получили бронетехнику и тяжелое вооружение – они воевали на джипах, на автобусиках разного типа и со стрелковым оружием. И то, какой успех имели их боевые действия.

Ситуации с батальонами "Торнадо" или "Феникс" подтверждают, что добробаты должны быть подконтрольны власти, должны входить в ряды ВСУ или НГУ, или в качестве партизанских отрядов они могут действовать, но не всегда адекватно?

– Вот эти случаи говорят о том, что при любом раскладе государство должно осуществлять направляющую и руководящую роль. Как только государство устраняется от управления, сразу же появляются такие вот «боковики» в плане нарушения УК, или совершения преступлений и т.д.

Неважно, в составе кого будут эти батальоны, еще раз повторюсь, если бы батальоны были в правовом поле, в условиях военного времени, в условиях жесткого соблюдения законов военного времени, таких бы случаев либо не было бы вообще, либо они были бы единичны.

Кстати, на сегодняшний день должен отметить, что ни одного приговора суда по факту тех обвинений, которые выдвинуты против добробатов, до сих пор не прозвучало. И это вызывает у общества очень много вопросов о неадекватности предъявленных обвинений.

Относительно сегодняшнего дня добровольца. Стоит понимать, что этот праздник касается только участников добробатов?

– Это очень правильный и очень хороший праздник. Я думаю, что традиция должна быть поддержана и развиваться.

Я считаю, что здесь праздник касается всех тех, кто пожертвовал хотя бы гривну на армию. Кто принял участие вообще в добровольческом движении либо в качестве волонтера, либо в качестве сочувствующего. Вот этот человек имеет отношение и может смело отмечать этот праздник и считать себя в составе добровольческого движения Украины.

Ранее волонтер Виталий Дейнега в эфире "ГС" рассказал, что осмотр при выезде из зоны АТО существенно ужесточился, а представитель штаба АТО Сергей Жмурко заявил, что ограничений на въезд волонтеров в район проведения АТО нет.