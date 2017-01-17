Полховский: скачок гривны вызван двумя факторами

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

С начала 2017 года денежная масса в Украине выросла почти на 11% и составила один триллион 101 миллиард гривен. В НБУ объясняют это тем, что растут депозиты: мол, за 2016 год в гривне они выросли почти на 8%.

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В то же время ряд экспертов связывает рост объема денежной массы с крупным вливанием денег в экономику, в частности, из-за национализации "ПриватБанка", а рост депозитов, как и рост курса гривны, – это уже следствие.

Экономическую ситуацию в стране в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Что такое денежная масса?

– Если говорить научным термином, то денежная масса – это совокупный объем наличных денежных средств, а также безналичных денежных средств, находящихся на счетах юридических, физических и государственных организаций, грубо говоря, казначейств. То есть сам пресс-релиз НБУ абсолютно безграмотный и не имеет смысловой нагрузки.

Это равносильно, если сказать, что количество автомобилей в стране увеличилось за счет того, что 10% автобусов стало в гаражи.

Цифрам верить можно? Увеличение денежной массы на 11% — это много?

– Деньги, по большому счету, – это эквивалент товаров и услуг, их оценочная стоимость. То есть, если у нас прошли инфляционные процессы, серьезные инфляционные процессы, то естественно, для того чтобы подтвердить в денежном эквиваленте новые цены тех или иных товаров и услуг, нам нужно сгенерировать эти деньги. То есть они должны появиться. В противном случае у нас появится некий дефицит денег и другие, уже не инфляционные процессы, да и инфляционные процессы, поэтому, конечно, денежная масса увеличивается.

Во-вторых, когда у нас увеличиваются в любой стране товары и услуги, то денежная масса увеличивается уже с учетом управляемой инфляции. Классика экономики – это 3% в год инфляционные процессы должны проходить, потому что, как правило, развитые экономики совокупно стремятся увеличить свой ВВП на 3%.

А что стало причинами увеличения денежной массы?

– В первую очередь, это рост цены импортных товаров и услуг, которые подвязаны под доллар, а так как у нас доллар увеличился больше чем в три раза и продолжает в этом году увеличиваться, то денежная масса в подтверждение этой цены увеличивается. Это мы говорим об объемах, глобально в этой ситуации.

Конечно, сюда мы добавляем и то, о чем вы сказали. Это вопрос для погашения панических настроений, связанных со слухами по поводу "ПриватБанка", и вторая вещь, о чем нужно не забывать, это то, что у нас продолжаются выплаты через ФГВ страховых платежей, но мы понимаем, что суммы страховых платежей, которые сформировали банки за все свое время существования, недостаточны, и в этой ситуации финансовое плечо подставляет НБУ, а НБУ, естественно, деньги в этой ситуации берет исключительно из своих финансовых инструментов.

В данной ситуации финансовым инструментом является в какой-то степени "печатанье". Но это, по большому счету, кредитные заимствования, они возвратны, но по факту так и есть.

Вы имеете в виду ОВГЗ, которые выпускаются?

– Нет. ОВГЗ – это долговые расписки, которые нужно обналичить. Поэтому если государство выпустило порядка на 150 миллиардов этих облигаций и за счет этого выровняло капитал "ПриватБанка", то это не говорит о том, что в экономику было вброшено 150 миллиардов гривен. То есть часть этих денег была в НБУ обналичена, я говорю в финансовом плане, то есть было влито в денежном виде в капитал банка, и эти деньги пошли на погашение этих панических настроений.

Хотя сегодня статистика уже говорит о положительной динамике по "ПриватБанку", и народ начал возвращать деньги в "ПриватБанк".

А этот номинальный вброс денежной массы сильно отражается на экономике? Ели говорить об ОВГЗ, об этом обналичивании?

– Если эти облигации не превращены в денежное средство, то практически никак. Если они превращаются в денежные средства путем продажи их НБУ и взамен получения их денежных средства, которые потом вбрасываются в экономику, то это уже влияет достаточно интересно на инфляционные процессы.

Это, кстати, не только с "ПриватБанком", тот же Минфин иногда обращается в НБУ и проводит эмиссию ценных бумаг, и НБУ получает денежную массу для решения тех или иных своих задач. Как мы говорим, если это процессы управляемые и расчетные, которые подтверждаются ростом экономики, ростом каких-то сегментов экономики, то это все хорошо.

Если, как сегодня, тоже статистика говорит, что рост экономической активности в стране падает, и мы продолжаем подобные операции, то рано или поздно это будет влиять на инфляционные процессы.

Что будет с курсом гривны?

– К сожалению, практика и опыт говорят о том, что возврата к прежним позициям у нас, как правило, никогда не приходит. А что касается скачка, я надеюсь, тоже не будет. Потому что нынешний скачок, он фактически вызван двумя факторами.

Первый, это то, что как всегда в декабре-январе – рост курса, потому что бюджет начинает сбрасывать свободные деньги, для того чтобы свести баланс в ноль, поэтому резкий выброс в экономику условных наличных денежных средств начинает давить на доллар.

И вторая вещь, это вопросы, связанные с "ПриватБанком”, то есть отток денежных средств, гривневой денежной массы, которые пошли на рынок для того, чтобы сохранить свои, застраховать свои денежные свободные средства, и народ пошел покупать доллары. Вот эти два факторы и привели к росту доллара на 2-2,5 гривны. Я думаю, что пик мы уже прошли, и в данной ситуации будет фиксироваться где-то на уровне 27-27,5 гривен/доллар.

По данным НБУ, в течение прошлого года наблюдались некоторые признаки восстановления кредитной активности банков. Что будет с кредитованием в этом году?

– Опять же, если судить по этому пресс-релизу, по их начальным цифрам, то вопрос к доверию к остальным цифрам тоже вызывает сомнение. Потому что индексы экономической активности у нас падают, экономика, к сожалению, не имеет роста – в ноль, а то и меньше, то откуда берется рост кредитов – непонятно, это раз.

Во-вторых, если мы говорим о росте кредитного портфеля, с учетом курсовых процессов, то условно говоря: у вас был кредит в долларах при курсе 8, стал кредит в долларах, та же сумма, один доллар, при курсе 24. В статистике увеличение кредитного портфеля – в четыре раза, а фактически ничего не изменилось. Поэтому игра цифр и дает нам подобный рост.

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Поэтому, если брать по факту, то сегодня кредитная активность не изменилась, находится в состоянии ожидания, в оставшихся живущих банках достаточно высокая ликвидность, но средства вкладывать некуда, и, по большому счету, банки занимаются поддержанием того же кредитного портфеля.

Ранее эксперт по вопросам экономики Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что падение курса гривны — это сезонные особенности, вызванные расходами бюджета в конце года, а в феврале гривна стабилизируется.