Покушение на Мосийчука. Ляшко оплатил лишь 2 дня лечения пострадавшей

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко передал на лечение Надежды Тарасенко, пострадавшей во время предполагаемого покушения на нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, лишь 8 тысяч гривен. Об этом в комментарии "Украинской правды" сообщила дочь Тарасенко Ирина Рыбитская.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

В то же время ряд экспертов уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был истинной целью теракта.

"Потом обиженный звонил мне, потому что я сказала, что этой суммы хватило только на два дня лечения. Сказал, что у него больше нет денег. Также звонил помощник Мосийчука, спрашивал нужна ли нам помощь, но после утвердительного ответа больше не перезванивал", — рассказала дочь пострадавшей женщины.

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Также на сообщила, что ее мать по-прежнему чувствует себя плохо; ее очень тошнит, постоянно болит голова. "Возможно это из-за того, что приходится принимать много лекарств", — добавила Рыбитская.

Напомним, в конце октября стало известно,что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет обстоятельства декларирования главой парламентской фракции "Радикальной партии" Олегом Ляшко 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее.