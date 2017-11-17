Покушение на Мосийчука. Стали известны детали расследования

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук (Радикальная партия) сообщил, что при подготовке подрыва в Соломенском районе Киева действовали более трех человек.

По его словам, к такому итогу пришли сотрудники правоохранительных органов после десятков экспертиз.

"Сейчас правоохранители просматривают очень большой объем видео с камер наблюдения. Известно, что человек, который устанавливал взрывное устройство, был в мотоциклетном шлеме. Вероятнее всего, он передал сообщнику потом свою верхнюю одежду и шлем, а он их передал другим сообщникам", — заявил нардеп в комментарии "Украинской правде".

Он добавил, что мопед, который взорвали под зданием телеканала, подвезли за 9-10 минут до окончания эфира. Человек, который наблюдал за ситуацией вокруг и привел в действие взрывное устройство, находился напротив здания, где расположен телеканал.

На вопрос, установлены ли личности тех, кто совершил покушение на него, он ответил, что "если бы и были установлены, то не стал бы называть их имен до момента задержания".

Мосийчук также сообщил, что он едва наступает на правую ногу.

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В среду, 25 октября, в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них народный депутат Игорь Мосийчук.