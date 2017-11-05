Мосийчук: расстрел мужчины в Харькове связан с убийством Вороненкова

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Расстрел машины в Харькове, в результате чего погиб мужчина, был связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил в воскресенье депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на генпрокурора страны.

"Только что генеральный прокурор Юрий Луценко в комментариях к моему посту об убийстве в Харькове Эдуарда Аксельрода сообщил о связи этого преступления с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Оказывается именно через Аксельрода, больше известного, как "Эдик Лепа", происходила связь заказчика убийства Вороненкова — российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей — Юрием Василенко. Похоже, что, убрав "Эдика Лепу", заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Ранее в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области Украины сообщила, что неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель. При этом Мосийчук сообщил, что погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.