наверх
05.11.201719:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мосийчук: расстрел мужчины в Харькове связан с убийством Вороненкова

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (10)

    (обновлено: )77402
    По словам Мосийчука, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о связи преступления в Харькове с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Расстрел машины в Харькове, в результате чего погиб мужчина, был связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил в воскресенье депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук со ссылкой на генпрокурора страны.

    На месте преступления в Харькове. Видео
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
    Дерзкий расстрел авто в Харькове: полиция раскрыла детали

    "Только что генеральный прокурор Юрий Луценко в комментариях к моему посту об убийстве в Харькове Эдуарда Аксельрода сообщил о связи этого преступления с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Оказывается именно через Аксельрода, больше известного, как "Эдик Лепа", происходила связь заказчика убийства Вороненкова — российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей — Юрием Василенко. Похоже, что, убрав "Эдика Лепу", заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Ранее в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области Украины сообщила, что неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель. При этом Мосийчук сообщил, что погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    "Дело о рюкзаках": за что Аваков получил "черную метку" — мнение Золотарева. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Руководитель следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...