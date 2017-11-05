Дерзкий расстрел авто в Харькове: полиция раскрыла детали

По предварительным данным, неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте.

Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Клочковской произошло убийство, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 ноября около 23:30.

Пресс-служба Полиции Харькова На месте стрельбы в Харькове

По адресу выезжали руководители ГУ НП в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.

Факты инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.