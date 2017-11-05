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    Дерзкий расстрел авто в Харькове: полиция раскрыла детали

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (231)

    (обновлено: )60301
    Полицейские устанавливают обстоятельства ночного убийства мужчины в центре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

    По предварительным данным, неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте.

    Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Клочковской произошло убийство, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 ноября около 23:30.

    Пресс-служба Полиции Харькова
    На месте стрельбы в Харькове

    По адресу выезжали руководители ГУ НП в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.

    Факты инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Следственные действия продолжаются.

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