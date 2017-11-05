Расстрел авто в Харькове: у полиции появилась версия

Пресс-служба Полиции Харькова

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на 5 ноября, в Харькове был цинично расстрелян водитель на Audi. Полиция рассматривает две версии трагедии. Местные жители говорят, что видели, как злоумышленник скрывался между припаркованными автомобилями и как только Audi с его жертвой начал парковаться, убийца открыл огонь. Предварительно известно, что он выпустил две автоматные очереди, пули попали в лобовое и боковые стекла.

"Слышала два выстрела, но они были достаточно тихими, как дети петардами играли в все", — рассказала местная жительница Валентина.

А вот по информации источников в правоохранительных органах, стрелял снайпер, который скрывался на недостроенной многоэтажке неподалеку.

Водитель Audi погиб на месте. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. На месте продолжаются оперативно-следственные действия. Официальный комментарий полиция обещает предоставить после 12.00.

Пресс-служба Полиции Харькова На месте стрельбы в Харькове

Стоит отметить, что убийство произошло в довольно людном районе, здесь много жилых домов, офисных помещений, магазинов и совсем недалеко находится один из крупнейших ночных клубов города. Поэтому свидетелей происшествия должно быть много.