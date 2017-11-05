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    Происшествия

    Расстрел авто в Харькове: у полиции появилась версия

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (7)

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    Как отмечается, по информации источников в правоохранительных органах, стрелял снайпер, который скрывался на недостроенной многоэтажке неподалеку.
    На месте стрельбы в Харькове
    Пресс-служба Полиции Харькова

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на 5 ноября, в Харькове был цинично расстрелян водитель на Audi. Полиция рассматривает две версии трагедии. Местные жители говорят, что видели, как злоумышленник скрывался между припаркованными автомобилями и как только Audi с его жертвой начал парковаться, убийца открыл огонь. Предварительно известно, что он выпустил две автоматные очереди, пули попали в лобовое и боковые стекла.

    На месте преступления в Харькове. Видео
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
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    "Слышала два выстрела, но они были достаточно тихими, как дети петардами играли в все", — рассказала местная жительница Валентина.

    А вот по информации источников в правоохранительных органах, стрелял снайпер, который скрывался на недостроенной многоэтажке неподалеку.

    Водитель Audi погиб на месте. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. На месте продолжаются оперативно-следственные действия. Официальный комментарий полиция обещает предоставить после 12.00.

    Пресс-служба Полиции Харькова
    На месте стрельбы в Харькове

    Стоит отметить, что убийство произошло в довольно людном районе, здесь много жилых домов, офисных помещений, магазинов и совсем недалеко находится один из крупнейших ночных клубов города. Поэтому свидетелей происшествия должно быть много.

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