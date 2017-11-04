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    Происшествия

    В Харькове бросили гранату во двор дома

    (обновлено: )165
    В результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены окна и стена дома. При опросе жителей домовладения полицией было установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям или общественным организациям.
    В Харькове бросили гранату во двор дома
    ГУ Национальной полиции в Харьковской области

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове бросили гранату во двор частного дома, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

    Отмечается, что происшествие произошло 3 ноября около 23:00 на улице Полевой в Слободском районе.

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    "На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления полиции. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Обнаружены повреждения окон и стены. При опросе жителей домовладения установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям или общественным организациям", — говорится в сообщении.

    Следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

    Принимаются меры по установлению лиц, совершивших это преступление.

    ГУ Национальной полиции в Харьковской области
    В Харькове бросили гранату во двор дома

    Напомним, в Киеве в пятницу вечером неизвестные бросили в помещение стрип-клуба дымовую шашку.
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