В Харькове бросили гранату во двор дома

ГУ Национальной полиции в Харьковской области

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове бросили гранату во двор частного дома, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что происшествие произошло 3 ноября около 23:00 на улице Полевой в Слободском районе.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления полиции. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Обнаружены повреждения окон и стены. При опросе жителей домовладения установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям или общественным организациям", — говорится в сообщении.

Следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Принимаются меры по установлению лиц, совершивших это преступление.