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    Фотоленты

    Атака на стрип-клуб. Появились подробности взрыва в центре Киева

    Тема:

    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (222)

    (обновлено: )35410
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет /
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В "Арена-Сити" в центре Киева бросили взрывпакет
    Facebook Оксана Блищик
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    Нацполиция Киева
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    Нацполиция Киева
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В "Арена-Сити" в центре Киева бросили взрывпакет
    Facebook Оксана Блищик
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В "Арена-Сити" в центре Киева бросили взрывпакет
    Facebook Оксана Блищик
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет /
    О пострадавших в результате происшествия не сообщалось
    espreso.tv
    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    В "Арена-Сити" в центре Киева бросили взрывпакет
    espreso.tv

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    В "Арена-Сити" в центре Киева бросили взрывпакет

    Накануне вечером в центре Киева возле торгово-развлекательного центра "Арена-Сити" неизвестные бросили взрывные пакеты в холл стриптиз-клуба Harem men's club.

    Полиция Киева
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Лови в ответ. Полиция вводит в Киеве и области режим ЧП

    "Позвонил мужчина и сказал, что слышал взрыв. На место выехали взрывотехники. Они рассказали, что в результате взрыва поврежден вход в заведение, пострадавших нет", — сообщила глава отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

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    По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные взрывные предметы и убежали, добавила она на своей странице в Facebook.

    По словам очевидцев, у "Арены-Сити" стоят пожарные, скорая, три машины полиции и взрыво-техническая служба.

    Напомним, с пятницы, 3 ноября, полиция в Киеве перешла на усиленный режим работы. В МВД ранее заявляли, что киевлянам надо готовиться к частым проверкам полиции. 

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