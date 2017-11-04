Атака на стрип-клуб. Появились подробности взрыва в центре Киева

Накануне вечером в центре Киева возле торгово-развлекательного центра "Арена-Сити" неизвестные бросили взрывные пакеты в холл стриптиз-клуба Harem men's club.

"Позвонил мужчина и сказал, что слышал взрыв. На место выехали взрывотехники. Они рассказали, что в результате взрыва поврежден вход в заведение, пострадавших нет", — сообщила глава отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

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По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные взрывные предметы и убежали, добавила она на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, у "Арены-Сити" стоят пожарные, скорая, три машины полиции и взрыво-техническая служба.

Напомним, с пятницы, 3 ноября, полиция в Киеве перешла на усиленный режим работы. В МВД ранее заявляли, что киевлянам надо готовиться к частым проверкам полиции.