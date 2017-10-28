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    Взрыв гранаты у кафе в Донецкой области: комментарий полиции

    (обновлено: )34
    Видеоканал: Отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области на Youtube
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