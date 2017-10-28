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Взрыв гранаты у кафе в Донецкой области: комментарий полиции
13:31
28.10.2017
(обновлено:
13:46 28.10.2017
)
34
Видеоканал: Отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области на Youtube
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