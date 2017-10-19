наверх
19.10.201720:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Возле Днепра задержали КамАЗ с сотнями гранат

    (обновлено: )10910
    Во время осмотра военного грузового автомобиля правоохранители обнаружили 559 гранат РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также два гранатомета РПГ-22.
    Гранаты, изъятые в КамАЗе в Днепропетровской области
    ГУ НП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 700 гранат и два гранатомета в военном КамАЗе в Днепропетровской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Отчет по взрывам в Калиновке: почему виновных не найдут и не накажут

    "Восемнадцатого октября в 20.30 на блокпосту в селе Андроновка Межевского района Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства работники полка полиции особого назначения обнаружили 559 гранат РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также два гранатомета РПГ-22. В сопроводительных документах было указано значительно меньшее количество гранат", — говорится в сообщении.

    Водитель заявил, что не имеет никакого отношения к загрузке боеприпасов, он получил накладную и ехал к месту назначения, отметили в ведомстве. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

    ГУ НП в Днепропетровской области
    Гранаты, изъятые в КамАЗе в Днепропетровской области

    По данным пресс-службы, в этот же день полиция обнаружила в гараже у жителя города Никополь 146 патронов различного калибра, 800 граммов пороха и оптический прицел к винтовке, два револьвера и измельченную марихуану. "Как стало известно правоохранителям, владелец гаража сдавал его в аренду малознакомому мужчине и не знал, что там находится. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия", — добавили в полиции.

    Смотрите также: МВД собирает оружие: шума много, а толку мало

    Полиция отправила на экспертизу все обнаруженное и завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у трех жителей Киева и области арсенал оружия и боеприпасов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Операционная
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии