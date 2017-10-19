Возле Днепра задержали КамАЗ с сотнями гранат

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 700 гранат и два гранатомета в военном КамАЗе в Днепропетровской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

"Восемнадцатого октября в 20.30 на блокпосту в селе Андроновка Межевского района Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства работники полка полиции особого назначения обнаружили 559 гранат РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также два гранатомета РПГ-22. В сопроводительных документах было указано значительно меньшее количество гранат", — говорится в сообщении.

Водитель заявил, что не имеет никакого отношения к загрузке боеприпасов, он получил накладную и ехал к месту назначения, отметили в ведомстве. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГУ НП в Днепропетровской области Гранаты, изъятые в КамАЗе в Днепропетровской области

По данным пресс-службы, в этот же день полиция обнаружила в гараже у жителя города Никополь 146 патронов различного калибра, 800 граммов пороха и оптический прицел к винтовке, два револьвера и измельченную марихуану. "Как стало известно правоохранителям, владелец гаража сдавал его в аренду малознакомому мужчине и не знал, что там находится. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия", — добавили в полиции.

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Полиция отправила на экспертизу все обнаруженное и завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у трех жителей Киева и области арсенал оружия и боеприпасов.