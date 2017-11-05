Выяснилась личность погибшего при расстреле авто в Харькове

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Погибших при расстреле автомобиля в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Игорь Мосийчук.

"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевои. Чем занимался погибший пока неизвестно. Страна постоянно возвращается во мрак девяностых", — отметил Мосийчук.

Позже нардеп дописал, что "расстрелян "Эдик Лепа" коммерсант, ранее выдавал себя за блатного".

Напомним, ночью 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата по адресу улица Клочковская 191а. Водитель погиб на месте.