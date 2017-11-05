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    Выяснилась личность погибшего при расстреле авто в Харькове

    (обновлено: )76630
    Как сообщил нардеп Игорь Мосийчук, "расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле".
    На месте стрельбы в Харькове
    facebook.com/igor.mosijcuk

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Погибших при расстреле автомобиля в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле.

    На месте преступления в Харькове. Видео
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
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    Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Игорь Мосийчук.

    "Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, родившийся в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевои. Чем занимался погибший пока неизвестно. Страна постоянно возвращается во мрак девяностых", — отметил Мосийчук.

    Позже нардеп дописал, что "расстрелян "Эдик Лепа" коммерсант, ранее выдавал себя за блатного".

    Напомним, ночью 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата по адресу улица Клочковская 191а. Водитель погиб на месте.

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