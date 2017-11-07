Раненый депутат Мосийчук выступил с трибуны Рады

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук, который ранее пострадал в результате покушения, выступил с трибуны Верховной Рады.

Мосийчук пришел в парламент с перебинтованной рукой, во время его выступления вокруг трибуны собрались другие депутаты Радикальной партии Олега Ляшко.

В своем выступлении Мосийчук призвал навести порядок в правоохранительной системе. Он уверен, что взрыв у телеканала "Эспрессо TV", был направлен против него.

"Я сегодня приехал сюда из больницы, чтобы призвать всех вас сосредоточить внимание не только на покушении, которое совершено в отношении меня, но и на том беспорядке, который происходит в украинских городах и селах. Чтобы призвать вас защитить каждого украинца. Включая новости становится страшно: того убили, того подорвали, там в полицейских гранату кинули, там перестрелка между вооруженным гражданами. Призываю парламент вмешаться в правоохранительную систему для настройки ее на защиту каждого украинца", — заявил Мосийчук.

Напомним, что во время теракта, который произошел 25 октября, погибли два человека: охранник Мосийчука и бывший работник полиции, который проходил мимо.

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