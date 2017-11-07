наверх
07.11.201712:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Раненый депутат Мосийчук выступил с трибуны Рады

    Тема:

    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (235)

    (обновлено: )29103
    Игорь Мосийчук с трибуны Верховной Рады призвал прекратить разгул криминала. "Включая новости становится страшно: того убили, того подорвали", - сказал депутат.

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук, который ранее пострадал в результате покушения, выступил с трибуны Верховной Рады.

    Мосийчук пришел в парламент с перебинтованной рукой, во время его выступления вокруг трибуны собрались другие депутаты Радикальной партии Олега Ляшко.

    В своем выступлении Мосийчук призвал навести порядок в правоохранительной системе. Он уверен, что взрыв у телеканала "Эспрессо TV", был направлен против него.

    "Я сегодня приехал сюда из больницы, чтобы призвать всех вас сосредоточить внимание не только на покушении, которое совершено в отношении меня, но и на том беспорядке, который происходит в украинских городах и селах. Чтобы призвать вас защитить каждого украинца. Включая новости становится страшно: того убили, того подорвали, там в полицейских гранату кинули, там перестрелка между вооруженным гражданами. Призываю парламент вмешаться в правоохранительную систему для настройки ее на защиту каждого украинца", — заявил Мосийчук.

    Напомним, что во время теракта, который произошел 25 октября, погибли два человека: охранник Мосийчука и бывший работник полиции, который проходил мимо.

    Смотрите также: Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    В Харькове едва не повторилось ужасное ДТП с жертвами
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание