Теракт в Киеве. Погибший подполковник Мормиль долгое время судился с МВД

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины, подполковник полиции Михаил Мормиль, погибший в результате взрыва в Сломенском районе Киева, два года судился с правоохранительным ведомством из-за выплаты компенсации за ДТП, в котором он пострадал. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил друг покойного Руслан Болгов.

В среду вечером, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир, сотрудник полка полиции особого назначения. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

Читайте также: "Спецслужбам это невыгодно". Кто и зачем устроил взрыв в Киеве

"Была судебная волокита с МВД по компенсации два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его "догоняли" события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП", – сообщил Болгов.

МВД Украины, facebook Подполковник полиции Михаил Мормиль

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

Читайте также: А может, цель – не Мосийчук? Взрыв в Киеве, версии в соцсетях

Ранее многие эксперты уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был настоящей целью теракта.