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    Происшествия

    Теракт в Киеве. Погибший подполковник Мормиль долгое время судился с МВД

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (69)

    (обновлено: )5610
    Друг Михаила Мормиля, погибшего в результате взрыва в Соломенском районе Киева, сообщил, что тот судился с МВД из-за серьезного ДТП, в котором пострадал. По словам Руслана Болгова, подполковник опасался за свою жизнь.
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины, подполковник полиции Михаил Мормиль, погибший в результате взрыва в Сломенском районе Киева, два года судился с правоохранительным ведомством из-за выплаты компенсации за ДТП, в котором он пострадал. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил друг покойного Руслан Болгов.

    Погибший в результате теракта охранник нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Svitlana Samoilenko
    Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

    В среду вечером, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир, сотрудник полка полиции особого назначения. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

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    "Была судебная волокита с МВД по компенсации два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его "догоняли" события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП", – сообщил Болгов.

    МВД Украины, facebook
    Подполковник полиции Михаил Мормиль

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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    Ранее многие эксперты уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был настоящей целью теракта.

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