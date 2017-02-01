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    Замглаву СММ и представителей РФ в СЦКК обстреляли под Ясиноватой - СМИ

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (439)

    (обновлено: )33202
    Сообщается, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и российские военнослужащие Совместного центра по контролю и координации прекращения огня попали под артобстрел.
    Обстрел Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Российские представители в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг попали под обстрел в районе Ясиноватой, которая подконтрольна ополчению, сообщает ДАН.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Находившиеся сегодня утром в районе Ясиноватой представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместе с первым замглавы миссии Александром Хугом, а также российские военнослужащие Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) подверглись артиллерийскому обстрелу", — говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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