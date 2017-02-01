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    Происшествия

    Хуг сообщил о тяжелом положении жителей Ясиноватой

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    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что 22 тысячи жителей в городе Авдеевка остались без тепла, электричества и воды при уличной температуре минус 20 градусов по Цельсию.
    Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о бытовых лишениях гражданского населения в городе Ясиноватая в связи с конфликтом на Донбассе.

    "В Ясиноватой мирные жители с обеих сторон (конфликта) нуждаются в воде, электричестве и тепле, а не в обстрелах", — сообщил Хуг в Twitter миссии ОБСЕ.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В среду утром Хуг отметил, что 22 тысячи жителей в городе Авдеевка также остались без тепла, электричества и воды при уличной температуре минус 20 градусов по Цельсию. Он призвал стороны конфликта к прекращению столкновений.

    Город Ясиноватая с населением в 35 тысяч жителей в данный момент полностью контролируется ДНР. Через город проходит автомобильная и железная дорога в Донецк, расстояние до которого по обоим направлениям —12 километров. В километре от Ясиноватой находится Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, после чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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