Хуг призвал прекратить обстрелы в зоне АТО

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Прекратить обстрелы в Донбассе призвал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В Авдеевке минус 20 градусов по Цельсию, 22 тысячи людей без тепла, электричества и воды. Стороны (конфликта) прекратите столкновение", — написал Хуг в twitter миссии ОБСЕ.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.