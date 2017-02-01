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    Хуг призвал прекратить обстрелы в зоне АТО

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (409)

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    Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подчеркнул, что температура воздуха в Авдеевке опустилась до минус 20 градусов, а 22 тыс местных жителей остались без тепла.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Прекратить обстрелы в Донбассе призвал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "В Авдеевке минус 20 градусов по Цельсию, 22 тысячи людей без тепла, электричества и воды. Стороны (конфликта) прекратите столкновение", — написал Хуг в twitter миссии ОБСЕ.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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