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    Общество

    Хуг прибыл в пригород Ясиноватой

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (223)

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    Александр Хуг намерен провести патруль в Крутой Балке в пригороде Ясиноватой и оценить ситуацию с безопасностью. Ранее министерство обороны ДНР неоднократно сообщало об обстрелах этого района.
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КРУТАЯ БАЛКА, 22 янв — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в воскресенье прибыл в составе патруля в населенный пункт Крутая Балка в пригороде Ясиноватой, передает корреспондент РИА Новости.

    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит Хуга в Донецкую область

    Ранее министерство обороны ДНР неоднократно сообщало об обстрелах этого района. В настоящее время представители мониторинговой миссии совместно с представителями Вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации и в присутствии представителей командования сил ДНР общаются с местными жителями.

    Александр Хуг намерен провести патруль в данном населенном пункте и оценить ситуацию с безопасностью.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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