Финал Евровидения-2017 состоится в субботу в Киеве

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Финал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве поздно вечером в субботу. По итогам двух полуфиналов за победу будут бороться 26 исполнителей.

Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Италии Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии, третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "уважаем разнообразие".

В этом году в конкурсе выступило рекордное количество стран-участниц – 42 конкурсанта, так как на конкурс вернулись участники из Португалии и Румынии.

По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

Финальное шоу стартует в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Хедлайнером финала Евровидения-2017 станет украинская победительница конкурса 2004 года певица Руслана с песней It"s Magical.

В финале телезрители стран-участниц могут голосовать за любого конкурсанта, кроме представителя своей страны. С 2016 года правила подсчета голосов изменились: профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов. В ходе объявления итоговых результатов, сначала будут названы баллы от жюри, причем объявляется только 12 баллов, остальные высвечиваются на экране.

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После этого ведущие объявляют результаты голосования зрителей, начиная со страны, набравшей наименьшее число баллов. В итоге число баллов от жюри и баллы от зрителей плюсуются – это и есть результат. Таким образом, интрига сохраняется до самого конца: кто станет победителем, будет понятно только после оглашения всех результатов. Победителем признается страна, чья песня набрала наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.

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Россия в этом году не принимает участие в конкурсе, так как российской участнице Юлии Самойловой с песней о любви Flame Is Burning украинскими спецслужбами был запрещен въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.