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    Букмекеры назвали своего "фаворита" на Евровидении в Киеве

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (22)

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    Средний коэффициент на победу итальянца Франческо Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com в среду вечером подборке с различных букмекерских сайтов, составляет 6/5.
    Представитель Италии на конкурсе Евровидение-2017 Франческо Габбиани
    Скриншот Eurovision Song Contest

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Наиболее вероятным победителем музыкального конкурса Евровидение-2017, по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани.

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    В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса. По итогам полуфинала, прошедшего во вторник, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

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    Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com в среду вечером подборке с различных букмекерских сайтов, составляет 6/5. Это означает, что если поставить на победу итальянца 5 долларов, выигрыш составит 6.

    Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 15/8, замыкает тройку наиболее вероятных, по версии букмекеров, претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 16/1. Костов, которому предстоит выйти в четверг на сцену в полуфинале, также является, если верить ставкам, наиболее вероятным претендентом на выход в финал с коэффициентом 4/5.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    В минувшее воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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