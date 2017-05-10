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    Мини-фильм про Верку Сердючку вырезали из трансляции Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (13)

    (обновлено: )35411
    Телеканал UA:Перший полностью вырезал из трансляции мини-фильм про Верку Сердючку, который транслировался во вторник во время интервал-акта первого полуфинала Евровидения-2017.
    Eurovision Song Contest/Youtube

    Пользователи интернета, которые смотрели трансляцию на официальном канале Евровидения в Youtube, увидели сюжет про рождение и детство Верки Сердючки (Андрея Данилко), хотя UA:Перший в этот момент включил рекламу.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    Смотрите также: Первые финалисты Евровидения-2017. Кто и как выступал

    Накануне состоялся первый полуфинал. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила Джамала.

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