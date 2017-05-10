Мини-фильм про Верку Сердючку вырезали из трансляции Евровидения-2017

Пользователи интернета, которые смотрели трансляцию на официальном канале Евровидения в Youtube, увидели сюжет про рождение и детство Верки Сердючки (Андрея Данилко), хотя UA:Перший в этот момент включил рекламу.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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Накануне состоялся первый полуфинал. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила Джамала.