Пограничники не пропустили четырех россиян с билетами на Евровидение

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" не пропустили через госграницу Украины четырех граждан РФ с билетами на Евровидение, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Четырем гражданам РФ на основании анализа информации, на основании анализа рисков было отказано в пересечении границы Украины на въезд", — сказал Слободян агентству УНН, отвечая на вопрос, действительно ли гражданам РФ, которые прибыли в аэропорт с билетами на Евровидение, было отказано в пересечении границы.

Он напомнил, что согласно законодательству, пограничники имеют право проводить контроль второй линии, а именно уточнять детали и цель визита граждан на территорию Украины.

"В данном случае после проведения всех мероприятий у пограничников возникли сомнения, что цель поездки этих граждан соответствует действительности, поэтому им было отказано в пересечении границы", — отметил Слободян.

Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе принимают участие 42 страны.

Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти не пустили в страну аккредитованных на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.