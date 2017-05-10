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    Общество

    Пограничники не пропустили четырех россиян с билетами на Евровидение

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (21)

    (обновлено: )19604
    В Госпогранслужбе сообщили, что гражданам России на основании анализа информации и анализа рисков было отказано в пересечении границы Украины на въезд.
    Аэропорт Борисполь
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" не пропустили через госграницу Украины четырех граждан РФ с билетами на Евровидение, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    Первый полуфинал Евровидения-2017
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    "Четырем гражданам РФ на основании анализа информации, на основании анализа рисков было отказано в пересечении границы Украины на въезд", — сказал Слободян агентству УНН, отвечая на вопрос, действительно ли гражданам РФ, которые прибыли в аэропорт с билетами на Евровидение, было отказано в пересечении границы.

    Он напомнил, что согласно законодательству, пограничники имеют право проводить контроль второй линии, а именно уточнять детали и цель визита граждан на территорию Украины.

    "В данном случае после проведения всех мероприятий у пограничников возникли сомнения, что цель поездки этих граждан соответствует действительности, поэтому им было отказано в пересечении границы", — отметил Слободян.

    Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе принимают участие 42 страны.

    Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

    Накануне открытия конкурса власти не пустили в страну аккредитованных на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.

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