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    Культура

    Скандального участника Евровидения от Болгарии пригласили в Крым

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (51)

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    Самый молодой исполнитель на Евровидении-2017 Кристиан Костов оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года.
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крымские болгары приглашают одного представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова снова посетить полуостров и принять участие в Международном фестивале болгарской культуры "Български срещи" ("Болгарские встречи"), сообщил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван Абажер.

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    Молодой исполнитель оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым в Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. 17-летний Костов — самый молодой конкурсант в этом году.

    "Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале "Болгарские встречи", который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной", — сказал Абажер.

    Международный фестиваль ежегодно проходит в конце сентября — начале октября.

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    "Мы готовы официально отправить приглашение Кристиану Костову и будем рады его видеть на крымской земле", — подчеркнул Абажер.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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