Скандалы Евровидения-2017: появилось видео с выступлением болгарина в Крыму

Закон об оккупированных территориях Украины вступил в силу 15 мая 2014 года, за несколько недель до выступления Костова.

В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса. По итогам полуфинала, прошедшего во вторник, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Представитель России Юлия Самойлова не принимает участия в конкурсе из-за посещения Крыма.

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Наиболее вероятным победителем Евровидения-2017, по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани. Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 15/8, замыкает тройку претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 16/1. Костов, которому предстоит выйти в четверг на сцену в полуфинале, также является, если верить ставкам, наиболее вероятным претендентом на выход в финал с коэффициентом 4/5.

Кристиан Костов родился в Москве, российский и болгарский певец, финалист 1-го сезона российского проекта "Голос. Дети", обладатель второго места в 4-м сезоне болгарского проекта "X Factor".