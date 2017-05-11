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    Скандалы Евровидения-2017: появилось видео с выступлением болгарина в Крыму

    Тема:

    Евровидение-2017. Второй полуфинал (28)

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    Представитель Болгарии на Евровидении-2017 Кристиан Костов в 2014 году выступал в Крыму. Соответствующие кадры появились в Youtube. В описании к видео говорится, что "москвич Кристиан Костов выступает в Крыму в День защиты детей, 01.06.2014".
    Russia_calls/Youtube

    Закон об оккупированных территориях Украины вступил в силу 15 мая 2014 года, за несколько недель до выступления Костова.

    В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса. По итогам полуфинала, прошедшего во вторник, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Представитель России Юлия Самойлова не принимает участия в конкурсе из-за посещения Крыма.

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    Наиболее вероятным победителем Евровидения-2017, по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани. Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 15/8, замыкает тройку претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 16/1. Костов, которому предстоит выйти в четверг на сцену в полуфинале, также является, если верить ставкам, наиболее вероятным претендентом на выход в финал с коэффициентом 4/5.

    Кристиан Костов родился в Москве, российский и болгарский певец, финалист 1-го сезона российского проекта "Голос. Дети", обладатель второго места в 4-м сезоне болгарского проекта "X Factor".

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