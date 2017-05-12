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    Гройсман пообещал проверить трату госсредств на Евровидение

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (48)

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что как только будет завершен музыкальный конкурс Евровидение, он лично обратится ко всем контролирующим органам, чтобы провести проверку закупок и прочего.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен проверить, были ли незаконные растраты государственных средств, выделенных на проведение в Украине Евровидения. 

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    "Я буду настаивать и коллегами это знают, я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь к всех контролирующих органов, провести проверку закупок и всего прочего. Если все эффективно – я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", — заявил Гройсман в эфире "112 Украина".

    Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

    Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов "Евровидение" локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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