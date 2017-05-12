Работа членов жюри на Евровидении не оплачивается - организаторы

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 заявили, что членство в жюри конкурса не оплачивается, такова политика Европейского вещательного союза (EBU).

Ранее в пятницу председатель жюри конкурса Евровидение-2017, поэт Юрий Рыбчинский сообщил, что его не пригласили ни на "красную дорожку", ни на шоу в Международном выставочном центре. Он также заявил, что с членами жюри не заключались контракты, и он не знает, будет ли оплачиваться его работа.

"Общая политика EBU определяет, что должность члена жюри Евровидения-2017 является почетной и неоплачиваемой. Все члены национального жюри должны быть независимыми и не должны быть сотрудниками телевизионных компаний, участвующих в конкурсе", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте организаторов.

В состав жюри от Украины входят Рыбчинский, певица и участница конкурса Детское Евровидение-2013 София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, музыкальный продюсер Яна Прядко и радиоведущий, продюсер Серж Гагарин.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Церемония официального открытия Евровидения прошла в Киеве в воскресенье. Финал конкурса запланирован на 13 мая.