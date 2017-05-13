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    Евровидение-2017. Генеральная репетиция финала

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (53)

    (обновлено: )19
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Верка Сердючка с мамой
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Очаровательные представительницы Нидерландов
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в Киеве
    УНИАН

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    Верка Сердючка с мамой

    Накануне, 12 мая, в Международном выставочном центре в Киеве прошла генеральная репетиция финала песенного конкурса Евровидение, который состоится в субботу. 

    В Киеве в четверг вечером состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов. 

    Читайте также: Что украинцы думают о Евровидении и кому прочат победу

    В финале Евровидения выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.  

    Читайте также — Соцсети в разочаровании: не Евровидение, а "шоу фриков"

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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