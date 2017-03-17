Парасюкизация Украины

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

По сути, у Петра Алексеевича Порошенко нет выбора – он либо показной жесткостью убедит всех своих оппонентов в готовности держаться за власть до последней шоколадки, либо проявит слабость и проиграет.

Дали в торец

Порошенко нужно отдать должное – почти три года этот человек умудрялся сохранять под контролем ситуацию в стране, объятой перманентным экономическим кризисом и гражданским конфликтом, лишенной при этом эффективных государственных институтов. Президенту удавалось стравливать между собой противников, давить самых сильных посредством звонков от вашингтонской "крыши", ну и отвлекать внимание самых неугомонных на "российскую агрессию".

Однако в конце 2016 года вводные резко изменились – демократическую крышу снесло выборным смерчем, и ее заменили на республиканскую, под которой Порошенко, мягко говоря, не ждут. Противники, видя слабость президента, объединяются против него, используя в качестве тарана националрадикалов, которым уже надоело воевать против несуществующих русских оккупантов, а также активных представителей общественности, понимающих, что Путин нанес Украине вреда куда меньше, чем Порошенко.

Антипорошенковская фронда была облечена в патриотическую обертку в виде транспортной блокады ДНР и ЛНР для предотвращения "бизнеса на крови" (с логикой тут не поспоришь – как можно воевать с "террористами" и одновременно торговать с ними?). Катарсис наступил в середине марта, и триггером стали долгожданный разгон редута в Кривом Торце, а также инцидент в Славянске, когда полицейские остановили кортеж "блокадников" во главе с депутатом Парасюком, отказавшись пропустить их дальше без досмотра. Завязалась драка, в ходе которой пострадали как правоохранители, так и радикалы, в том числе и сам народный избранник.

Дежавю

А вот дальше ситуация стала уж слишком сильно напоминать события конца 2013-го – начала 2014 годов. Как и тогда, радикалы вышли на улицы в защиту "онижедетей". Например, стали захватывать здания ОГА на западе страны (именно из-за неприятных ассоциации украинские СМИ либо замалчивали эти ситуации, либо называли захваты "профилактическими беседами с главами облгосадминистраций на предмет осуждения последними действий Порошенко против патриотов"). Как и тогда, одним из центров протеста стала Верховная Рада, где оранжевая оппозиция открыто встала на сторону блокадников. Власти решили продемонстрировать силу и насильно провели к микрофону в президиуме сотрудников полиции, участвовавших в потасовке с Парасюком, после чего некоторые политики заявили о захвате сессионного зала, а вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла заседание Рады. В следующий раз, возможно, военные придут не объясняться, а стрелять или же говорить об "усталости караула".

Порошенко не хочет разрешить внутренний конфликт в стране через единственно правильный вариант – досрочные выборы, причем как парламентские, так и президентские. "Я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — заявил хозяин Банковой. Чисто по-человечески его понять можно – в случае досрочных парламентских выборов Блок Порошенко и Народный фронт потеряют значительное число голосов, а после досрочных президентских хозяин Банковой вполне может смениться на хозяйку, особенно если переговоры Юлии Владимировны и администрации Дональда Фредовича приведут к появлению между ними согласия и взаимопонимания.

Новое старое русло

Безусловно, президент Порошенко прекрасно осознает все риски и перспективы, поэтому не собирается просто сидеть в позе Ждуна (как это делал Янукович) до нового Майдана. Власть, судя по всему, решила ответить по двум направлениям.

Во-первых, она пытается направлять майданную энергию в безопасное для Банковой русло. И вот уже толпы молодчиков заливают монтажной пеной банкоматы "Сбербанка", громят офисы "Альфа-Банка", а их братья по разуму из Рады собираются принимать новые санкции против представителей российского финансового сектора, работающего на Украине. "Банк, по сути обслуживающий и поддерживающий незаконные режимы боевиков – по сути их финансирующий, будет и дальше оперировать с деньгами украинцев, зарабатывать прибыль на нас и… инвестировать в ДНР/ЛНР? Нафиг с пляжа", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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При этом, как обычно, безопасное для Банковой русло тождественно опасному для страны и ее граждан. От банкового Майдана пострадают как простые украинцы (не имеющие возможность, например, использовать банкоматы тамошнего Сбера), так и само украинское государство. И речь идет не только об эфемерном "снижении инвестиционного климата" — он уже и без того настолько низкий, что никакой серьезный бизнесмен не пойдет на Украину с долгосрочными проектами – а о прямых потерях бюджета. В Украине существует система страхования вкладов, и если схлопнется тамошний Сбер (общий объем вкладов в котором составляет 19 миллиардов гривен) или все отделения российских банков (занимающих в совокупности 9% украинского рынка), то компенсировать населению эти деньги будет государство, причем за счет средств, которых нет.

Легитимация парасюков

Еще одним безопасным руслом стала реализация принципа "не можешь противостоять процессу – возглавь его". Порошенко сам говорил, что закон об оккупированных территориях "станет подарком Путину", поскольку "приведет к очень простой вещи — Донбасс будет отрезан, огражден стеной… нет ОБСЕ, нет санкций, нет механизма возврата". Он сам выступал против блокады, утверждая о многомиллиардных потерях для украинской экономики. Но сейчас власть в лице Совета по национальной безопасности и обороне фактически легитимирует действия радикалов. По предложению президента Совет принимает решение о полной транспортной блокаде ЛНР и ДНР (блокаде, которая в силу наличия общей границы между самопровозглашенными республиками и Россией приводит к окончательной их интеграции в российскую экономику), а донбасский уголь больше на украинский рынок не попадет. По крайней мере, напрямую. Да, Порошенко уверяет, что счета за последствия транспортного запрета будут выставлены "не только самопровозглашенным республиканцам, но и "Самопомичи", "Батькивщине" и прочим зачинщикам и промоутерам блокады". Однако по факту оплачивать их будет снова украинская экономика.

Самое же неприятное для Украины в подобном "возглавлении" — это, фактически, легитимация радикалов. Согласившись оформить блокаду законодательно, Порошенко признал не только правоту блокираторов, но и поощрил их на новые действия. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, страну на колени может поставить сейчас любой парасюк. Ее "развалят изнутри отдельные, считающие себя богоизбранными, народные избранники, превратив сначала в Руину, а потом обескровленную внутренними распрями и войной, сами того не желая, отдадут под контроль российским наместникам", - утверждает пан Геращенко. Ирония в том, что при реализации подобного сценария российские наместники станут пределом мечтаний для украинского населения, доведенного до ручки парасюкизацией страны. И это будет закономерным итогом "революции достоинства".

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