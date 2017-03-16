Рабинович: Парасюк - это печальный клоун поколения

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Главная цель, которую Владимир Парасюк преследует своим поведением — политический пиар, считает внефракционный нардеп Вадим Рабинович.

"Ситуация с Парасюком — это печальный цирк. Раньше был весёлый цирк, в Советском союзе был клоун Олег Попов, который всех смешил. Есть печальные клоуны, такие как Парасюк, клоуны нашего поколения. Каждый раз они вылазят вперёд, что-то кому-то кричат с пеной у рта. Но какая главная цель? Чтобы о них говорили, их действия комментировали", — заявил депутат.

По его мнению, руководство страны само виновато в том, что сегодня в Украине происходят подобные вещи.

"Но такое явление породила сама действующая власть. Именно она сказала людям: "Идите на фронт, от вас зависит жизнь страны. И люди пошли, пострадали сами и убили других. А теперь власть говорит им: "Все нормально, идите назад, а мы будем торговать с теми, с кем вы воевали". Это полый крах идеологии", — отметил он.

Вечером, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.