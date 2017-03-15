Сыроид о событиях в Раде: парламентское ГКЧП

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид объяснила закрытие утреннего заседания парламента нарушением регламента ВР.

Во врем утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

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"Парламентское ГКЧП. Вынуждена была закрыть утреннее заседание Верховной Рады в связи с тем, что в зал заседаний незаконно проникли представители органов правопорядка и захватили парламентскую трибуну", — написала Сыроид на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в соответствии с законом (ч.2 статьи 5 Регламента ВР) во время пленарного заседания в зале пленарных заседаний могут находиться исключительно народные депутаты Украины.

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"При этом кто-то дал разрешение включить микрофоны для шоу. Кто ответит за уничтожение парламента?" — добавила вице-спикер.

Ранее нардеп от "Радикальной партии "Игорь Мосийчук призвал парламент освободить Сыроид от занимаемой ею должности в связи с "односторонним решением о закрытии заседания ВРУ".