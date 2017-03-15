Парламент должен освободить от должности Сыроид - нардеп

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Парламент должен освободить от должности вице-спикера Оксану Сыроид ("Самопомич") за грубое нарушение регламента Верховной Рады, заявил народный депутат от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Во врем утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

"То, что сейчас происходит в стране и парламенте это схема запущена страной-агрессором Российской Федерацией. Схема по самоуничтожению нашего государства. Владимир Парасюк должен немедленно вернуться в стены украинского парламента, куда его делегировал украинский народ, и, выйдя, на трибуну объяснить коллегам и всем украинцам свои действия. Также считаю, что парламент должен освободить от должности вице-спикера уважаемую госпожу Оксану Сыроид за грубое нарушение регламента, которое проявилось в одностороннем решении о закрытии утреннего заседания ВРУ", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

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Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

Ранее сообщалось, что по факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.