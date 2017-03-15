Трибуну Рады заблокировали силовики, заседание объявили закрытым

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии призвали в Верховной Раде дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в Верховной Раде.

После этого вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

Несмотря на объявление заседания закрытым, парламентарии не расходятся, как и силовики.

"Правоохранители, которые пострадали вчера, в настоящее время на трибуне ВР", — написал народный депутат Владимир Арьев, выложив видео на своей странице в Facebook.

​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.