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    Политика

    Трибуну Рады заблокировали силовики, заседание объявили закрытым

    Тема:

    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (97)

    (обновлено: )70512
    Три фракции потребовали дать слово в парламенте правоохранителям, которые стали участниками конфликта с Владимиром Парасюком. Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым. Силовики остались выступать в парламенте.
    Силовики блокируют трибуну в Раде
    facebook.com/volodymyr.ariev

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии призвали в Верховной Раде дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в Верховной Раде.

    После этого вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

    Несмотря на объявление заседания закрытым, парламентарии не расходятся, как и силовики.

    "Правоохранители, которые пострадали вчера, в настоящее время на трибуне ВР", — написал народный депутат Владимир Арьев, выложив видео на своей странице в Facebook.

    ​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

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    Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

    Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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    По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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