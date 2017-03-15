Появилось видео, как силовики заблокировали трибуну Рады

Так, фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии призвали в Верховной Раде дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в Верховной Раде.

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После этого вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

Несмотря на объявление заседания закрытым, парламентарии и силовики не разошлись, а позднее правоохранители с трибуны рассказали детали вчерашнего инцидента под Славянском.