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    Появилось видео, как силовики заблокировали трибуну Рады

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    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (112)

    (обновлено: )44001
    Рада в среду досрочно завершила утреннее заседание после инцидента с сотрудниками правоохранительных органов, которые зашли в сессионный зал парламента. Подробнее смотрите в видео.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    Так, фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии призвали в Верховной Раде дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в Верховной Раде.

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    После этого вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

    Несмотря на объявление заседания закрытым, парламентарии и силовики не разошлись, а позднее правоохранители с трибуны рассказали детали вчерашнего инцидента под Славянском.

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