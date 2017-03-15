Кужель: события в Раде - это переворот

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Оценку инцидента с участием в Донбассе внефракционного нардепа Владимира Парасюка должны давать руководители силового блока, а не рядовые бойцы Нацгвардии; появление в зале Верховной Рады силовиков сравнимо с переворотом, заявила народный депутат от фракции "Батькивщина" Александра Кужель.

Ранее в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальная партия" призвали коллег дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием депутата Владимира Парасюка, выступить в Верховной Раде. После этого вице-спикер парламента Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

"Депутаты потребовали заслушать представителей Национальной гвардии, которые присутствовали при конфликте с Владимиром Парасюком. Я считаю, что в этой ситуации было бы логично заслушать руководителей силовых блоков — кто отдавал приказы, каким образом все это осуществлялось. Поведение нардепа Парасюка должен рассматривать Регламентный комитет, который даст оценку, была ли его вина. Но только что нардепы совершили невероятное, то, чего не было за все годы независимости Украины — завели в зал Нацгвардию. Нужно только поблагодарить Оксану Сыроид, которая поступила как настоящий государственный деятель и мгновенно закрыла заседание парламента. Нельзя превращать Конституцию Украины и Верховную Раду в спектакль, который мы только что увидели. Ребята, это переворот", — отметила Кужель.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.