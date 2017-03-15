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    Кто эти люди? Депутаты возмущены появлением силовиков в Раде

    (обновлено: )243
    Видео Владимира Арьева в Facebook

    Представитель "Народного фронта" Юрий Береза попросил разрешения выступить полицейским и военнослужащим, комментируя инцидент с Владимиром Парасюком.

    "Народный депутат, который, прикрываясь своим мандатом, удостоверением, позволил себе бить сотрудников полиции. Я не знаю, куда мы должны дальше падать и на какое дно… Сейчас я хочу, обращаюсь к председательствующему в зале, пригласить полицейских в этот зал, чтобы они рассказали о том, что происходило вчера… Я прошу, госпожа председательствующая, допустить в зал и дать право на выступление бойцам Нацгвардии и работникам Нацполиции. Я прошу. Это требование трех фракций, мы подчеркиваем, что на сегодняшний день стоит вопрос выживания, выживания "украинской" Украины, которую сейчас терзают внешний враг, внутренний враг радуется этому", — сказал Береза в своем выступлении.

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