Письмо о лишении Парасюка неприкосновенности подписали 500 полицейских

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Личный состав Национальной полиции обратился к президенту Петру Порошенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой лишить внефракционного нардепа Владимира Парасюка неприкосновенности. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции — начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Письмо уже подписали более 500 сотрудников полиции Донбасса. Завтра оно будет передано в территориальные подразделения полиции, чтобы каждый желающий полицейский смог присоединиться. Также поддержать действующих сотрудников согласились и пенсионеры, и ветераны ОВД", — написал Аброськин на странице в Facebook.

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Также, по его словам, заместитель начальника Краматорского ОП Андрей Друмов, который останавливал Парасюка и остальных участников блокады возле Славянска, начал получать угрозы.

"После опубликования "сочувствующими Парасюка" персональных данных в Интернете Андрей Друмов начал получать угрозы: "Мы знаем, где твоя семья, мы знаем, где твоя дочь", — написал Аброськин.

Facebook Вячеслава Аброськина Письмо полицейских с требованием лишить депутатской неприкосновенности Владимира Парасюка

Ранее Аброськин сообщал, что полиция будет просить генпрокурора снять неприкосновенность с Парасюка. В свою очередь Парасюк заявил, что готов к снятию неприкосновенности.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.