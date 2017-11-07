Очередной провал очередного "плана Маршалла"

Валерий Смеян, обозреватель

Уже мало кто вспоминает, что в марте 2014 года, на пике майданного романтизма, в Украину чередой ездили тогдашние лидеры европейских стран, евродепутаты и высшие чиновники ЕС. Все они наперебой поздравляли участников Революции Достоинства с победой, клялись в вечной дружбе и мощной финансовой помощи Украине. Цифры этой самой помощи озвучивались самые невероятные: от 30 млрд. евро единоразово до 100 млрд. в течении пяти лет. Короче кисельные берега и молочные реки ожидали аборигенов, как только их корабль под названием "европейский выбор" бросит якорь в Брюсселе. В угаре победы самые смелые фантазеры утверждали, что уже через год Украина станет членом ЕС и вся страна сможет на выходных, без всяких виз кататься в Вену послушать знаменитых теноров в тамошней опере.

Помнится, что и в 2005-м, после прихода к власти лидера оранжевой революции Виктора Ющенко, после его "триумфальных" поездок по миру, звучали схожие обещания. А вступление Украины в Евросоюз измерялось, если не часами, то днями и неделями. Опыт самообмана, с тех пор, увы, ничему украинцев не научил.

В этот раз в Киеве также мало кто обратил внимание на два факта.

Первый, что все обещания, которыми так щедро сыпали политики и чиновники из Брюсселя давались в канун их ротации, то есть смены руководства ЕС. А потому ни к чему их авторов не обязывали.

Второе, что феномен украинского Майдана был крайне нужен и полезен самой Европе, где на волне кризиса 2008 года резко усилился евроскепсис и вовсю шли разговоры об упразднении Евросоюза и возврате к старой модели. Потому, после командировки в Киев еврочиновники, приезжая домой, стыдили своих сограждан с их евроскептицизмом, указывая на Украину, как образец. Мол, в Киеве украинцы жизни не щадили, чтобы иметь перспективу оказаться в ЕС, а вы такие неблагодарные, хотите разбежаться по своим национальным квартирам из такого уютного евродома. Одним словом, европолитики вовсю использовали украинскую трагедию для реанимации доверия европейцев к ЕС. Успешно. После того, как ресурс влияния Майдана на умы европейцев был исчерпан, визиты в Киев стали редки, а потом и вовсе сошли на нет. Обещание же дать денег стали эволюционировать от десятков миллиардов до скромных сотен и десятков миллионов евро. Так очередной транш от ЕС в 600 млн. евро Киев должен был получить за отмену запрета вывоза в неограниченном количестве леса-кругляка на европейский рынок. Фактически, уничтожения украинских лесов. И, если все же отменит, то вероятно следующим требованием станет экспорт местного чернозема.

Собственно, он, если леса будут вырублены, будет вымыт дождями или разнесен ураганами. То есть исчезнет и так. Именно по этой причине, начиная с 60-х годов прошлого века, советская "злочинная" власть вела целенаправленную политику по высадке в Украине лесополос и увеличения массива лесов за счет искусственной посадки. И нужно сказать добилась тогда остановки эрозии черноземов. Но теперь этой темой в стране никто не занимается. Более того лес под вывоз на экспорт стал мощным бизнесом, хоть и кратковременным по причине отказа от государственной политики по увеличению лесных массивов страны. И учета того факта, что дереву для полноценного роста нужно тридцать-сорок лет. Куда уж тут угнаться за бизнес-планами по продаже национального богатства в Европу.

После начала войны на Донбассе процесс остывания ЕС к Украине, как полноправному партнеру, пошел по нарастающей. Сначала, в Киев перестала ездить еврокомиссар Федерика Могерини. Ключевой чиновник, определяющий в ЕС внешнюю политику. Она у нас в последний раз была в 2015. Это очевидный сигнал того, что на Украину у Брюсселя серьезных интеграционных или даже просто соседских планов не было тогда, и нет теперь.

Этим летом на саммите ЕС-Украина в Киеве, послы Евросоюза единогласно отказались подписывать декларацию, где утверждалось, что Брюссель признает и поддерживает европейские устремления Украины. Фактически упраздняя свое более раннее отношение, которое было зафиксировано в соглашении об Ассоциации, где таки стремления признавались и поддерживались.

Несмотря на все усилия украинской дипломатии, на предстоящем в Брюсселе 24 ноября саммите ЕС-Восточное партнерство, фраза о признании и поддержки евростремлений Киева ЕС тоже нет. Не утвердили на недавней своей встрече послы ЕС. Впрочем, точно так же, как по Грузии и Молдове. А это может означать, что Брюссель в принципе начинает сворачивать свою программу расширения на восток за счет бывших совреспублик. И это, пусть и не озвученная, но принципиальная позиция. Возможно для подготовки процесса снятия напряженности в отношениях с РФ. В конце концов "война в Европе", как недавно заявил президент Чехии Милош Земан, никому не нужна. А украино-российское противостояние путь именно к этому сценарию развития событий на континенте.

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В этом контексте становится объяснимой последняя неприятная новость для Киева. На последнем саммите Европейской Народной Партии на Мальте прозвучала тема о "плане Маршалла" для Украины. Ее озвучил бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, ныне евродепутат. Предполагалось, что с опорой на одобрение ведущей политической силы европарламента ее удастся пролоббировать и в Брюсселе. Проект предполагал выделение Киеву 5 млрд евро ежегодно, под различные инвестиционные проекты со стороны стран Евросоюза. Готовилась на следующий год даже специальная конференция стран-доноров. Однако ныне все пошло прахом.

На днях, в Таллине состоялся очередной саммит Восточного партнерства, в рамках будущей встречи в Брюсселе. На ней выступил комиссар Йоханнес Хан, ответственный за Европейскую политику соседства. Он подтвердил, что в Еврокомиссии получили литовские предложения по новому "плану Маршалла". Но оценил интерес в Брюсселе к нему шуткой: "Cейчас все и повсюду говорят о "планах Маршалла", есть план для Африки, для Украины, еще для кого-то. Можно говорить об инфляции "планов Маршалла". Если же всерьез, то уровень нынешней поддержки Киева Хан оценил как достаточный. И предложил им и ограничиться. Не выдумывая дополнительно "планов Маршалла".

В Таллине участников встречи ознакомили и с проектом итогового документа будущего саммита ЕС-ВП в Брюсселе. Из него также "испарилась" фраза о том, что ЕК одобряет и поддерживает идею о "плане Маршалла" для Украины. Впрочем, точно так же, как и для Грузии и Молдовы. Последние, по замыслу авторов идеи, должны были усилить возможность одобрения проекта в Брюсселе. Но, увы.

Если же страны-участницы проекта Восточное партнерство начнут настаивать на том, что "план Маршалла" должен быть включен в совместную декларацию саммита в Брюсселе, то результат будет тот же, что летом этого года в Киеве на саммите Украина – ЕС. Не будет никакой декларации.

Кроме прочих неприятных последствий, как утрата всяческих перспектив на сближение с Европой, это еще будет сигналом для всех крупных европейских кампаний. О рисковости и нежелательности вхождения на рынки стран ВП с крупными инвестициями, потому как ЕС фактически отказывается от политической поддержки подобного рода действий и шагов со стороны инвесторов.

Если же к этой цепочке событий добавить попытку ПАСЕ вернуть в свои ряды российскую делегацию, которая, при исполнении определенных требований Москвы, может увенчаться успехом, то налицо медленный, но однозначный разворот Брюсселя от политики конфронтации с РФ к поиску форм восстановления добрососедства. С выносом за скобки всех проблем, связанных как с Украиной, так и прочими бывшими совреспубликами, входящими ныне в Восточное партнерство.