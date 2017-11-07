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    Очередной провал очередного "плана Маршалла"

    (обновлено: )615130
    Несмотря на все усилия украинской дипломатии, на предстоящем в Брюсселе 24 ноября саммите ЕС-Восточное партнерство фразы о признании и поддержке евростремлений Киева ЕС тоже нет.
    Флаги Украины и ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Валерий Смеян, обозреватель

    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото
    "План Маршалла для Украины" разрабатывается и… отменяется

    Уже мало кто вспоминает, что в марте 2014 года, на пике майданного романтизма, в Украину чередой ездили тогдашние лидеры европейских стран, евродепутаты и высшие чиновники ЕС. Все они наперебой поздравляли участников Революции Достоинства с победой, клялись в вечной дружбе и мощной финансовой помощи Украине. Цифры этой самой помощи озвучивались самые невероятные: от 30 млрд. евро единоразово до 100 млрд. в течении пяти лет. Короче кисельные берега и молочные реки ожидали аборигенов, как только их корабль под названием "европейский выбор" бросит якорь в Брюсселе. В угаре победы самые смелые фантазеры утверждали, что уже через год Украина станет членом ЕС и вся страна сможет на выходных, без всяких виз кататься в Вену послушать знаменитых теноров в тамошней опере.

    Помнится, что и в 2005-м, после прихода к власти лидера оранжевой революции Виктора Ющенко, после его "триумфальных" поездок по миру, звучали схожие обещания. А вступление Украины в Евросоюз измерялось, если не часами, то днями и неделями. Опыт самообмана, с тех пор, увы, ничему украинцев не научил.

    В этот раз в Киеве также  мало кто обратил внимание на два факта.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: "План Маршалла" для Украины как золото Полуботка

    Первый, что все обещания, которыми так щедро сыпали политики и чиновники из Брюсселя давались в канун их ротации, то есть смены руководства ЕС. А потому ни к чему их авторов не обязывали. 

    Второе, что феномен украинского Майдана был крайне нужен и полезен самой Европе, где на волне кризиса 2008 года резко усилился евроскепсис и вовсю шли разговоры об упразднении Евросоюза и возврате к старой модели. Потому, после командировки в Киев еврочиновники, приезжая домой, стыдили своих сограждан с их евроскептицизмом, указывая на Украину, как образец. Мол, в Киеве украинцы жизни не щадили, чтобы иметь перспективу оказаться в ЕС, а вы такие неблагодарные, хотите разбежаться по своим национальным квартирам из такого уютного евродома. Одним словом, европолитики вовсю использовали украинскую трагедию для реанимации доверия европейцев к ЕС. Успешно. После того, как ресурс влияния Майдана на умы европейцев был исчерпан, визиты в Киев стали редки, а потом и вовсе сошли на нет. Обещание же дать денег стали эволюционировать от десятков миллиардов до скромных сотен и десятков миллионов евро. Так очередной транш от ЕС в 600 млн. евро Киев должен был получить за отмену запрета вывоза в неограниченном количестве леса-кругляка на европейский рынок. Фактически, уничтожения украинских лесов. И, если все же отменит, то вероятно следующим требованием станет экспорт местного чернозема.

    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    УНИАН
    Жалило: "план Маршалла" для Украины имеет много целей

    Собственно, он, если леса будут вырублены, будет вымыт дождями или разнесен ураганами. То есть исчезнет и так. Именно по этой причине, начиная с 60-х годов прошлого века, советская "злочинная" власть вела целенаправленную политику по высадке в Украине лесополос и увеличения массива лесов за счет искусственной посадки. И нужно сказать добилась тогда остановки эрозии черноземов. Но теперь этой темой в стране никто не занимается. Более того лес под вывоз на экспорт стал мощным бизнесом, хоть и кратковременным по причине отказа от государственной политики по увеличению лесных массивов страны. И учета того факта, что дереву для полноценного роста нужно тридцать-сорок лет. Куда уж тут угнаться за бизнес-планами по продаже национального богатства в Европу.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Для Украины "план Маршалла" точно несвоевременное предложение — эксперт

    После  начала войны на Донбассе процесс остывания ЕС к Украине, как полноправному партнеру, пошел по нарастающей. Сначала, в Киев перестала ездить еврокомиссар Федерика Могерини. Ключевой чиновник, определяющий в ЕС внешнюю политику. Она у нас в последний раз была в 2015. Это очевидный сигнал того, что на Украину у Брюсселя серьезных интеграционных или даже просто соседских планов не было тогда, и нет теперь.

    Этим летом на саммите ЕС-Украина в Киеве, послы Евросоюза единогласно отказались подписывать декларацию, где утверждалось, что Брюссель признает и поддерживает европейские устремления Украины. Фактически упраздняя свое более раннее отношение, которое было зафиксировано в соглашении об Ассоциации, где таки стремления признавались и поддерживались.

    Андрей Золотухин
    Facebook Андрея Золотухина
    Литва лоббирует еще один "план Маршалла" для Украины - Золотухин

    Несмотря на все усилия украинской дипломатии, на предстоящем в Брюсселе 24 ноября саммите ЕС-Восточное партнерство, фраза о признании и поддержки евростремлений Киева ЕС тоже нет. Не утвердили на недавней своей встрече послы ЕС. Впрочем, точно так же, как по Грузии и Молдове. А это может означать, что Брюссель в принципе начинает сворачивать свою программу расширения на восток за счет бывших совреспублик. И это, пусть и не озвученная, но принципиальная позиция. Возможно для подготовки процесса снятия напряженности в отношениях с РФ. В конце концов "война в Европе", как недавно заявил президент Чехии Милош Земан, никому не нужна. А украино-российское противостояние путь именно к этому сценарию развития событий на континенте.

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    В этом контексте становится объяснимой последняя неприятная новость для Киева. На последнем саммите Европейской Народной Партии на Мальте прозвучала тема о "плане Маршалла" для Украины. Ее озвучил бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, ныне евродепутат. Предполагалось, что с опорой на одобрение ведущей политической силы европарламента ее удастся пролоббировать и в Брюсселе. Проект предполагал выделение Киеву 5 млрд евро ежегодно, под различные инвестиционные проекты со стороны стран Евросоюза. Готовилась  на следующий год даже специальная конференция стран-доноров. Однако ныне все пошло прахом.

    Петр Порошенко на Мальте
    president.gov.ua
    Нужен ли "план Маршалла" Украине?

    На днях, в Таллине состоялся очередной саммит Восточного партнерства, в рамках будущей встречи в Брюсселе. На ней выступил комиссар Йоханнес Хан, ответственный за Европейскую политику соседства. Он подтвердил, что в Еврокомиссии получили литовские предложения по новому "плану Маршалла". Но оценил интерес в Брюсселе к нему шуткой: "Cейчас все и повсюду говорят о "планах Маршалла", есть план для Африки, для Украины, еще для кого-то. Можно говорить об инфляции "планов Маршалла". Если же всерьез, то уровень нынешней поддержки Киева Хан оценил как достаточный. И предложил им и ограничиться. Не выдумывая дополнительно "планов Маршалла".

    В Таллине участников встречи ознакомили и с проектом итогового документа будущего саммита ЕС-ВП в Брюсселе. Из него также "испарилась" фраза о том, что ЕК одобряет и поддерживает идею о "плане Маршалла" для Украины. Впрочем, точно так же, как и для Грузии и Молдовы. Последние, по замыслу авторов идеи, должны были усилить возможность одобрения проекта в Брюсселе. Но, увы.

    Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суслов: никакого "плана Маршалла" для Украины не будет

    Если же страны-участницы проекта Восточное партнерство начнут настаивать на том, что "план Маршалла" должен быть включен в совместную декларацию саммита в Брюсселе, то результат будет тот же, что летом этого года в Киеве на саммите Украина – ЕС. Не будет никакой декларации. 

    Кроме прочих неприятных последствий, как утрата всяческих перспектив на сближение с Европой, это еще будет сигналом для всех крупных европейских кампаний. О рисковости и нежелательности вхождения на рынки стран ВП с крупными инвестициями, потому как ЕС фактически отказывается от политической поддержки подобного рода действий и шагов со стороны инвесторов.

    Если же к этой цепочке событий добавить попытку ПАСЕ вернуть в свои ряды российскую делегацию, которая, при исполнении определенных требований Москвы, может увенчаться успехом, то налицо медленный, но однозначный разворот Брюсселя от политики конфронтации с РФ к поиску форм восстановления добрососедства. С выносом за скобки всех проблем, связанных как с Украиной, так и прочими бывшими совреспубликами, входящими ныне в Восточное партнерство.

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