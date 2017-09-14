Литва лоббирует еще один "план Маршалла" для Украины - Золотухин

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком может разработать новый Европейский инвестиционный план для Украины и других стран-участниц Восточного партнерства, которые достигли наибольшего прогресса в реформах.

По крайней мере такое предложение прописано в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по программе ЕС — Восточное партнерство.

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, цель которых - усилить способность Украины осваивать инвестиции.

Подробнее об этом инвестиционном плане в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор инвестиционной компании "Озон Капитал" Андрей Золотухин.

В какие отрасли готовы инвестировать как украинцы, так и иностранцы?

— В целом у нас любая отрасль, фактически любая отрасль, о которой можно говорить, она экономически интересна для инвесторов. Большими историческими за последние пять лет у нас перепонами были наши внутренние проблемы и коррупция, и поэтому инвесторы фактически забыли про такую страну как Украина. То, о чем вы говорите, я думаю, что это одно из следствий усилий, в первую очередь, Литвы, которая уже некоторое время лоббирует своего рода "план Маршалла" для Украины, то есть это какой-то финансовый план для инвестирования в экономику, и они очень сильно продвигали эту идею, в том числе, среди депутатов Европарламента. Я думаю, что вот то, о чем сейчас идет речь, трастовый фонд – это один из вариантов развития идеи, своего рода "плана Маршалла" для Украины.

Куда могут пойти инвестиции?

— В первую очередь речь идет про инфраструктуру, причем про инфраструктуру абсолютно во всех сферах, начиная от дорог и заканчивая мобильной связью, сетями, аэропортами, гостиницами и т.д. Это первый этап, а второй – это уже развитие отдельных секторов. Опять же, на сегодня не идет речь про какие-то конкретные проекты. Идет речь про социально значимые и инфраструктурно значимые проекты, реализовав которые существенно упрощается доступ других иностранных инвестиций на территорию Украины.

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Сколько прямых инвестиций в Украину было сделано со стороны ЕС?

— Если мы говорим про последнее время, то фактически объем прямых иностранных инвестиций, если мы говорим за последние пять лет, он уменьшился. Инвесторы больше забирали денег, нежели давали, а теми инвесторами, которые продолжали давать деньги последние два–три года, это, в основном были международные финансовые организации. Но надо сказать, что в этом году уже есть и частные инвестиции. Вот недавно была информация, что за полгода в Украине открылось новых 60 заводов или фабрик.

Можно ли констатировать, что за первое полугодие этого года количество инвестиций в нашу страну не увеличилось? Банки уже не надо докапитализировать?

— Действительно, одним из основных источников прямых инвестиций частных – это были банки и докапитализация банков. На сегодня не все банки еще выполнили эти условия, поэтому можем ожидать приток инвестиций в эту сферу, но, я думаю, что в ближайшее время мы уже видим постепенный рост инвестиций и в других сферах, потому что основным камнем преткновения для прямых иностранных инвестиций – это была невозможность забрать их потом. У нас были очень жесткие валютные регулирования, валютный контроль при пересечении валютой границы, начиная последних два-три месяца банк, НБУ постепенно смягчает и смягчает свое регулирование, и мы уже видим, что это дает свои плоды. Уже, например, есть даже портфельные какие-то инвесторы, которые рассматривают возможность инвестиций в гривневые облигации, облигации касательно займа.

То есть сейчас бизнес-климат в Украине благоприятный?

— Не то, чтобы сильно благоприятный, но он улучшается, и вот это улучшение уже начинает заметно быть в разных секторах экономики, и это очень позитивный, конечно, сигнал. Важно его не потерять. Важно вот этот темп, который постепенно появляется в этом году сохранить и улучшить.

Есть возможности, чтобы сохранить и улучшить?

— С точки зрения НБУ, они движутся в этом направлении, они говорят о том, что декрет о валютном регулировании хотят заменить достаточно прогрессивным законом о валютном регулировании, и это хорошо. А с точки зрения Кабмина, это набившая всем оскомину борьба с коррупцией, и на проведение дальнейшей реформы, об этом все говорят и это, действительно, необходимые вещи, чтобы Украина дальше нормально развивалась и не остановилась где-то посередине своего развития.

Новый трастовый фонд, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях. О каких объемах можем говорить?

— Я думаю, что объемы здесь исчисляются миллиардами долларов или евро — два, три, четыре. В принципе, заявляли про существенные — про 20, 30, но, я не думаю, что такие цифры сразу будут озвучены. Все-таки это будет поступательный процесс.

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То есть интерес у инвесторов есть, просто нужно найти нужную нишу?

— Каждый инвестор знает свою нишу. Это не проблема в нише, потому что есть много компаний, которые специализируются на своем направлении, и они знают, что в Украине это можно производить дешевле, эффективней и т.д., но важно понимать: произведя продукцию, ты можешь, во-первых, нормально доставить до границы, а для этого нужны дороги, нужны автомобильные, железные дороги, если большие объемы, порты нужны, перевалка. Второе, что наша таможня работает в нормальном и понятном для европейцев режиме. Здесь уже — мы вопрос коррупции. Эти вещи у нас постепенно решаются, и поэтому чем больше и в полном объеме будут решаться, тем быстрее к нам придут те инвестиции.

Напомним, большинство западных компаний отказываются заходить в Украину из-за того, что не хотят работать с нарушением национального законодательства, говорит кандидат экономических наук Илья Несходовский.