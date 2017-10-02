Скаршевский: "План Маршалла" для Украины как золото Полуботка

РИА Новости Украина

"План Маршалла" для Украины не более реален, чем возвращение золота Полуботка, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

" Примечательно, что "план Маршалла" с размером в 5 млрд евро даже не компенсирует ежегодный отток капитала из Украины в 10-15 млрд долларов. president.gov.ua Нужен ли "план Маршалла" Украине?

Может правительству лучше не переливать с пустого в порожнее о мифическом плане Маршалла, а сделать в Украине такие экономические условия, чтобы деньги работали внутри страны, а не убегали из-за незащищенности прав собственности?", — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что по американскому "плану Маршалла" послевоенная Германия должна была расти на 2-3% в год.

"Но благодаря тому, что тогдашний министр народного хозяйства Людвиг Эрхард, значительную часть требований американцев (в частности, по ценовой реформе) отменил и действовал по собственной программе, немецкая экономика росла на 10-12% в год, а в отдельные месяцы еще стремительней.

Для Украины же планом Маршалла является меморандум с МВФ, собственная программа отсутствует, а о личности и профессионале наподобие Людвига Эрхарда среди нашей власти, я просто промолчу", — заключил экономический эксперт.