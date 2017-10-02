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    Скаршевский: "План Маршалла" для Украины как золото Полуботка

    (обновлено: )4710
    Для Украины "планом Маршалла" является меморандум с МВФ, собственная программа отсутствует, а о личности и профессионале наподобие Людвига Эрхарда среди нашей власти лучше промолчать, пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    "План Маршалла" для Украины не более реален, чем возвращение золота Полуботка, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    "Примечательно, что "план Маршалла" с размером в 5 млрд евро даже не компенсирует ежегодный отток капитала из Украины в 10-15 млрд долларов.

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    Может правительству лучше не переливать с пустого в порожнее о мифическом плане Маршалла, а сделать в Украине такие экономические условия, чтобы деньги работали внутри страны, а не убегали из-за незащищенности прав собственности?", — написал Скаршевский на своей странице в Facebook.

    Он напомнил, что по американскому "плану Маршалла" послевоенная Германия должна была расти на 2-3% в год.

    "Но благодаря тому, что тогдашний министр народного хозяйства Людвиг Эрхард, значительную часть требований американцев (в частности, по ценовой реформе) отменил и действовал по собственной программе, немецкая экономика росла на 10-12% в год, а в отдельные месяцы еще стремительней.

    Для Украины же планом Маршалла является меморандум с МВФ, собственная программа отсутствует, а о личности и профессионале наподобие Людвига Эрхарда среди нашей власти, я просто промолчу", — заключил экономический эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook
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